Με γκολ του Οζμπολτ στο 67' ο Λεβαδειακός νίκησε 1-0 τον Ατρόμητο, πήρε το πρώτο του τρίποντο μετά από έξι ματς και μπαίνει... φορτσάτος στα play offs 5-8. Εκτός οκτάδας οι Περιστεριώτες μετά τη νίκη του Βόλου επί του ΠΑΟΚ.

Με τον Ατρόμητο να χάνει μεγάλες ευκαιρίες, αλλά να μην μπορεί να σκοράρει, ο Λεβαδειακός που μία του έφτανε για να πετύχει γκολ, πήρε το τρίποντο επικρατώντας με 1-0. Με το τρίποντο αυτό οι Βοιωτοί έφτασαν τους 42 βαθμούς, ενώ οι Περιστεριώτες έμειναν στους 29 και μετά την μεγάλη νίκη του Βόλου επί του ΠΑΟΚ έμειναν και εκτός οκτάδας.

Πως ξεκίνησαν οι δύο ομάδες

Ο Νίκος Παπαδόπουλος ξεκίνησε με 4-3-3 τον Λεβαδειακό και τον Λοντίγκιν στο τέρμα, τον Τσάπρα δεξί μπακ, τον Βήχο αριστερό και τους Λιάγκα, Μάγκνουσον στα στόπερ. Στο κέντρο ήταν οι Τσοκάι, Κωστή και Συμελίδης, ενώ στην επίθεση οι Λαγιούς, Παλάσιος και Όζμπολτ.

Απ0ό την πλευρά του ο Ντούσαν Κέρκεζ ξεκίνησε τον Ατρόμητο με 4-2-3-1 και τον Γκουγκεσασβίλι στο τέρμα, τον Μουντές δεξί μπακ, τον Ούρονεν αριστερό και τους Μανσούρ, Σταυρόπουλο στα στόπερ. Αμυντικά χαφ ήταν οι Καραμάνης και Μίχορλ, με τους Τσούμπερ, Μπάκου και Ουκάκι πίσω από τον Γιουμπιτάνα.

Τρις μεγάλες φάσεις στο πρώτο

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και το πρώτο ημίχρονο. Ένα ημίχρονο στο οποίο στο ξεκίνημά του είχαμε έναν γρήγορο ρυθμό και δύο μεγάλες φάσεις για τους φιλοξενούμενους. Αρχικά στο 6' ο Μπάκου δύο φορές έχασε μοναδική ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ. Αρχικά μετά την πάσα του Τσούμπερ έκανε το σουτ με τον Λιάγκα να διώχνει πάνω στην γραμμή και στην συνέχεια από το ένα μέτρο έστειλε την μπάλα πάνω στο δοκάρι.

Στο 15' και πάλι ο Μπάκου μετά την ωραία πάσα του Γιουμπιτάνα βρέθηκε απέναντι από τον Λοντίγκιν και αυτός τον νίκησε βάζοντας σωστά το σώμα του. Από εκείνο το σημείο και μετά ο ρυθμός έπεσε κατακόρυφα και καμία ομάδα δεν μπόρεσε να κάνει κάτι.

Έτσι φτάσαμε στο 39', λεπτό στο οποίο ο Λεβαδειακός έχασε την ευκαιρία του με τον Συμελίδη από κοντά να κάνει το σουτ και τον Γκουγκεσασβίλι να τον νικάει με το 0-0 να μένει ως το τέλος.

Ευκαιρίες ο Ατρόμητος γκολ ο Λεβαδειακός

Στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα που ξεκίνησε καλύτερα ήταν ο Λεβαδειακός, με τους Βοιωτούς να κάνουν στο 64' το 1-0. Ο Τσάπρας με ωραία πάσα βρήκε αμαρκάριστο τον Όζμπολτ μετά και από λάθος εκτίμηση του Σταυρόπουλου και αυτός δεν είχε πρόβλημα να σκοράρει και να ανοίξει το σκορ.

Από εκείνο το σημείο και μετά ο Ατρόμητος βγήκε μπροστά και διεκδίκησε την ισοφάριση χωρίς όμως να καταφέρει να ο κάνει, χάνοντας μάλιστα μεγάλες ευκαιρίες. Αρχικά στο 76' ο Τσούμπερ με κεραυνό έστειλε την μπάλα στο δοκάρι, ενώ τρία λεπτά αργότερα ο Πνευμονίδης ανάγκασε τον Λοντίγκιν να διώξει εξαιρετικά. Το 1-0 για τους γηπεδούχους έμεινε ως το τέλος με τους Περιστεριώτες μετά τη νίκη του Βόλου επί του ΠΑΟΚ να μένουν εκτός οκτάδας.

MVP: Παρότι η αλήθεια είναι πως και να ήθελε δεν μπορούσε να το χάσει θα βάλουμε τον Όζμπολτ που διαμόρφωσε το τελικό 1-0 για τον Λεβαδειακό.

Στο ύψος τους: Θα βάλουμε δύο. Τον Λοντίγκιν που όσες φορές χρειάστηκε ήταν εκεί να επέμβει αλλά και τον Τσούμπερ που προσπάθησε όσο μπορούσε για να φύγει με κάτι καλό ο Ατρόμητος.

Ο «αδύναμος κρίκος»: Εδώ θα βάλουμε τον Μπάκου που έχασε μεγάλες ευκαιρίες για να σκοράρει.

Η «γκάφα»: Την έκανε ο Σταυρόπουλος στο γκολ του Λεβαδειακού, καθώς σε μια σχετικά εύκολη φάση δεν μπόρεσε να γράψει.

Το «στραγάλι»: Ήρεμο απόγευμα για τον Παπαδόπουλο σε μια αναμέτρηση που δεν έγινε κάτι που να ξεσηκώσει αντιδράσεις.

Το «ταμείο» του Gazzetta: Ο Λεβαδειακός ήθελε να επιστρέψει στις νίκες, αλλά και ο Ατρόμητος ήθελε βαθμό για να μην κοιτάζει τι θα γίνει στο Β΄λολος – ΠΑΟΚ. Οι Βοιωτοί κέρδισαν και το ακόμα χειρότερο για τους Περιστεριώτες είναι πως έμειναν εκτός οκτάδας μετά το 2-1 στο Πανθεσσαλικό.