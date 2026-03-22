ΑΕΚ - Κηφισιά: Πέναλτι του Λαρουσί, 1-0 ο Γιόβιτς στο 5'
Η ΑΕΚ μπήκε δυνατά στον αγώνα με την Κηφισιά στη Νέα Φιλαδέλφεια και κέρδισε πέναλτι μόλις στο 3ο λεπτό. Ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά έκανε ατομική ενέργεια από τα δεξιά, πάτησε περιοχή και ο διαιτητής Φωτιάς έδειξε την άσπρη βούλα για μαρκάρισμα του Γιασέρ Λαρουσί με το χέρι.
Ο Λούκα Γιόβιτς ανέλαβε την εκτέλεση και στο 5ο λεπτό νίκησε τον Μόιζες Ραμίρεζ για το 1-0. Ο Σέρβος φορ έφτασε τα 20 γκολ σε 37 εμφανίσεις με τα κιτρινόμαυρα, εκ των οποίων τα 16 στη Stoximan Super League.
Αξιοσημείωτοω πως ο Λαρουσί πήρε κάρτα για το μαρκάρισμα του, συμπλήρωσε και θα χάσει το αμέσως επόμενο ματς της Κηφισιάς.
