Η ΑΕΚ κέρδισε πέναλτι μόλις στο 3ο λεπτό του αγώνα με την Κηφισιά και ο Λούκα Γιόβιτς άνοιξε το σκορ με εύστοχη εκτέλεση στο 5'.

Η ΑΕΚ μπήκε δυνατά στον αγώνα με την Κηφισιά στη Νέα Φιλαδέλφεια και κέρδισε πέναλτι μόλις στο 3ο λεπτό. Ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά έκανε ατομική ενέργεια από τα δεξιά, πάτησε περιοχή και ο διαιτητής Φωτιάς έδειξε την άσπρη βούλα για μαρκάρισμα του Γιασέρ Λαρουσί με το χέρι.

Ο Λούκα Γιόβιτς ανέλαβε την εκτέλεση και στο 5ο λεπτό νίκησε τον Μόιζες Ραμίρεζ για το 1-0. Ο Σέρβος φορ έφτασε τα 20 γκολ σε 37 εμφανίσεις με τα κιτρινόμαυρα, εκ των οποίων τα 16 στη Stoximan Super League.

Αξιοσημείωτοω πως ο Λαρουσί πήρε κάρτα για το μαρκάρισμα του, συμπλήρωσε και θα χάσει το αμέσως επόμενο ματς της Κηφισιάς.