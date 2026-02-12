Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Gazzetta υπάρχει... done deal μεταξύ της ΑΕΚ και του Πέτρου Μάνταλου για ακόμα ένα χρόνο συνεργασίας.

Η σημαία στον ιστό της! Ήταν δεδομένο πως θα υπήρχε ευτυχής κατάληξη στις διαπραγματεύσεις της ΑΕΚ με τον Πέτρο Μάνταλο και από την Τετάρτη (11/2) οι δυο πλευρές έφτασαν σε οριστική συμφωνία για μονοετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Οι δυο πλευρές ήταν σε επαφές για τη συνέχεια της κοινής τους πορείας και το μόνο ερώτημα που υπήρχε ήταν εάν η συμφωνία θα ήταν για ένα ή για δύο χρόνια. Τελικά η «μπίλια» κάθισε στο πρώτο ενδεχόμενο, καθώς το deal είναι για συμβόλαιο έως το 2027, με τον αρχηγό να συνεχίζει στης Φιλαδέλφειας τα μέρη.

O παίκτης - σύμβολο της νέας εποχής και της επιστροφής της Ένωσης έφτασε τον περασμένο Σεπτέμβριο το ορόσημο των 400 εμφανίσεων και πλέον έχει φτάσει τις 419 συμμετοχές με τον Δικέφαλο στο στήθος, όντας από τους ποδοσφαιριστές που έχουν φορέσει και τιμήσει τα κιτρινόμαυρα σε μέγιστο βαθμό σε αυτά τα 102 χρόνια ιστορίας της ΑΕΚ.

Ο 71 φορές διεθνής χαφ και εκ των αρχηγών της Εθνικής έγινε παίκτης της ΑΕΚ το 2014, όταν αποκτήθηκε από την Ξάνθη, ενώ η Ένωση αγωνιζόταν στην τότε Football League και ο Μάνταλος δέχθηκε να «κατέβει» μια κατηγορία για να φορέσει τα κιτρινόμαυρα, όντας έκτοτε ο captain της ομάδας.

O Mάνταλος έχει προσφέρει πολλά αυτά τα 12 χρόνια, έχει υποστεί δύο ρήξεις χιαστού (2015 - 2017) και έχει γυρίσει πιο δυνατός. Εκτός από τα 67 γκολ και τις 110 ασίστ του έχει σηκώσει δυο πρωταθλήματα, ισάριθμα κύπελλα και ήταν σημαντικό μέλος της ομάδας του Ματίας Αλμέιδα που έκανε το νταμπλ της σεζόν 2022-23.

Στα 34 του χρόνια ο Μάνταλος παραμένει από τις πλέον πολύτιμες «μονάδες» στο ρόστερ της ΑΕΚ και ο Μάρκο Νίκολιτς έχει δείξει την εμπιστοσύνη του στο πρόσωπο του από την αρχή της σεζόν. Σε 30 εμφανίσεις ο αρχηγός της Ένωσης έχει 2 γκολ, 5 ασίστ, ενώ αποτελεί «κολώνα» στο δημιουργικό παιχνίδι του Δικεφάλου.

Ο Μάνταλος στην ΑΕΚ ανά σεζόν από το 2014 μέχρι σήμερα