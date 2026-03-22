Superleague: Αυτές είναι οι 4 ομάδες που θα αγωνιστούν στα playoffs για την κατάκτηση του πρωταθλήματος!
Μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού στην Λιβαδειά, πριν από δύο εβδομάδες, «κλείδωσε» οριστικά και η 4αδα που θα αγωνιστεί στο έξτρα πρωτάθλημα των playoffs. Στους αγώνες δηλαδή μέσω των οποίων θα αναδειχθεί ο φετινός πρωταθλητής της Σούπερ Λίγκας. Στο μεγαλύτερο διάστημα της σεζόν, ο Λεβαδειακός ήταν στην 4η θέση, αλλά οι Βοιωτοί... ξεφούσκωσαν στο φινάλε κι έτσι το Τριφύλλι πήρε το εισιτήριο τετράδας. Πλέον μετά και το φινάλε της κανονικής περιόδου οι 4 ομάδες που θα αγωνιστούν στα playoffs με... φόντο τον τίτλο του πρωταθλητή είναι ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός!
Οι ημερομηνίες των Play Off 1-4
1η αγωνιστική: 4-5 Απριλίου
2η αγωνιστική: 18-19 Απριλίου
3η αγωνιστική: 2-3 Μαΐου
4η αγωνιστική: 9-10 Μαΐου
5η αγωνιστική: 12-13 Μαΐου
6η αγωνιστική: 16-17 Μαΐου
