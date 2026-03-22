Superleague: Αυτές είναι οι 4 ομάδες που θα αγωνιστούν στα playoffs για την κατάκτηση του πρωταθλήματος!

Με την ολοκλήρωση της τελευταίας αγωνιστικής, όσο αφορά την πρώτη 4άδα το ενδιαφέρον στρέφεται στο «έξτρα πρωτάθλημα» όπου τρεις ομάδες, με βάση τη βαθμολογία, θα διεκδικήσουν την κούπα και η 4η θα έχει τον ρόλο του... ρυθμιστή.

Μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού στην Λιβαδειά, πριν από δύο εβδομάδες, «κλείδωσε» οριστικά και η 4αδα που θα αγωνιστεί στο έξτρα πρωτάθλημα των playoffs. Στους αγώνες δηλαδή μέσω των οποίων θα αναδειχθεί ο φετινός πρωταθλητής της Σούπερ Λίγκας. Στο μεγαλύτερο διάστημα της σεζόν, ο Λεβαδειακός ήταν στην 4η θέση, αλλά οι Βοιωτοί... ξεφούσκωσαν στο φινάλε κι έτσι το Τριφύλλι πήρε το εισιτήριο τετράδας. Πλέον μετά και το φινάλε της κανονικής περιόδου οι 4 ομάδες που θα αγωνιστούν στα playoffs με... φόντο τον τίτλο του πρωταθλητή είναι ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός!

Οι ημερομηνίες των Play Off 1-4

1η αγωνιστική: 4-5 Απριλίου

2η αγωνιστική: 18-19 Απριλίου

3η αγωνιστική: 2-3 Μαΐου

4η αγωνιστική: 9-10 Μαΐου

5η αγωνιστική: 12-13 Μαΐου

6η αγωνιστική: 16-17 Μαΐου

