Ο Παναθηναϊκός έχει βάλει στον «πάγο» την περίπτωση του Καμπίνι και προσπαθεί να αποκτήσει άλλον παίκτη για την θέση του αριστερού μπακ.

Ο Παναθηναϊκός είχε φτάσει πολύ κοντά στο να ολοκληρώσει την υπόθεση του Σαμουκέλε Καμπίνι της Μόλντε, όμως τελικά οι «πράσινοι» αποφάσισαν να αφήσουν στην άκρη την περίπτωση του Νοτιοαφρικανού αριστερού μπακ.

Η υπόθεση της απόκτησης του 22χρονου ποδοσφαιριστή από το «τριφύλλι» κόλλησε κι έτσι έχει στρέψει αλλού το βλέμμα του αυτή τη στιγμή, συγκεντρώνοντας εκεί τις δυνάμεις του προκειμένου να καταφέρει να κλείσει τη συμφωνία με το νέο του στόχο.

Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ αναζητεί έναν παίκτη ο οποίος θα έρθει και θα πλαισιώσει τον Γιώργο Κυριακόπουλο γεμίζοντας το κενό που άφησε ο «παροπλισμός» του Μλαντένοβιτς.

Η απόφαση αυτή είχε αναγκάσει τον Ισπανό τεχνικό να χρησιμοποιήσει είτε τριάδα (βάζοντας μέχρι και τον Ζαρουρί ως φουλ μπακ) είτε βάζοντας τους Τουμπά, Κώτσιρα και Καλάμπρια στην θέση αυτή, ώστε μπορέσει να καλύψει το πρόβλημα τον καιρό που απουσίαζε ο Κυριακόπουλος.