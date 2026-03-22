Σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Βραζιλία, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει στην λίστα της για αντι-Κασεμίρο τον Χρήστο Μουζακίτη.

Η βραζιλιάνικη ιστοσελίδα «UOL» έκανε μία ανάλυση σχετικά με τους ποδοσφαιριστές που έχει στην λίστα της η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για να αντικαταστήσει τον Κασεμίρο το προσεχές καλοκαίρι, οπότε και ολοκληρώνεται το συμβόλαιό του με την ομάδα, συμπεριλαμβάνοντας σ' αυτήν και το όνομα του Χρήστου Μουζακίτη.

Το συγκεκριμένο ρεπορτάζ τονίζει πως πρώτος στόχος είναι ο Μπρούνο Γκιμαράες της Νιουκάστλ, με τους «κόκκινους διαβόλους» να έχουν ήδη ξεκινήσει επαφές για την απόκτησή του τόσο με το κλαμπ όσο και με κείνον. Η τιμή του υπολογίζεται στα 70 εκατ. ευρώ.

Φυσικά, υπάρχουν κι άλλα ονόματα στην λίστα αυτή, τα οποία αποτελούν τα εναλλακτικά πλάνα. Ο Σάντρο Τονάλι, συμπαίκτης του Βραζιλιάνου μέσου στις «καρακάξες» είναι ένας απ' αυτούς, ο οποίος σκοπεύει να φύγει αν η ομάδα του δεν βγει Ευρώπη.

Ο Έλιοτ Άντερσον της Νότιγχαμ Φόρεστ είναι το επόμενο όνομα ενώ το τελευταίο είναι εκείνο του Χρήστου Μουζακίτη, το οποίο προφανώς είναι σε διαφορετική λογική από τους προαναφερθέντες, που είναι πιο ακριβοί και θα κληθούν να παίξουν άμεσα και να κάνουν τη διαφορά.

Το βραζιλιάνικο ρεπορτάζ αναφέρει πως ο Έλληνας μέσος είναι ένας από τους πιο πολλά υποσχόμενους παίκτες στη θέση του ενώ εξηγεί πως το ότι είναι τόσο νέος (19 ετών) και δεν έχει τις απαραίτητες εμπειρίες για μία ομάδα όπως η Γιουνάιτεντ είναι αρνητικό. Πάντως εντυπωσίασε σκάουτς της ομάδας που τον παρακολούθησαν φέτος σε παιχνίδια του Champions League.