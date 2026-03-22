Ο κόουτς Μεντιλίμπαρ έκανε δοκιμή με Μπιανκόν για το Ολυμπιακός - ΑΕΛ Novibet όπου ενδέχεται να δούμε ξανά το κάπως υβριδικό σχήμα με 2 φορ.

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγώνα της Κυριακής με την ΑΕΛ Novibet. Έχει αναγκαστικές απουσίες όπως του τιμωρημένου Ρέτσου και του τραυματία Έσε ενώ εκτός θα είναι και ο Ορτέγα. Παρότι οι δοκιμές του κόουτς Μεντιλίμπαρ αφορούν συγκεκριμένες θέσεις όπως πχ του στόπερ όπου δοκίμασε τον Μπιανκόν για τη θέση του τιμωρημένου Ρέτσου η αίσθηση που υφίσταται είναι για 11άδα - εκ νέου με Ταρέμι - Ελ Καμπί.

Μία εκτίμηση 11άδας για τους Ερυθρόλευκους είναι με τον Τζολάκη τέρμα, άμυνα με Μπρούνο, Πιρόλα, Μπιανκόν και Ροντινέϊ και κέντρο με Νασιμέντο ή Μουζακίτη με Γκαρθία. Στα 2 άκρα της επίθεσης οι Ποντένσε και Ζέλσον δείχνουν τα φαβορί και ενώ υπάρχει η εκτίμηση πώς ο Ταρέμι θα ξεκινήσει ξανά βασικός ως κρυφός κυνηγός πίσω από τον Ελ Καμπί. Η άλλη αγωνιστική εκδοχή θα είναι ο Τσικίνιο πίσω από τον Ταρέμι ή τον Ελ Καμπί.



Εκτός αυτού θα πρέπει να κοπεί παίκτης απ' όσους δεν διαθέτουν κοινοτικό διαβατήριο από τα ονόματα της αποστολής. Οι ξένοι της αποστολής είναι οι Ροντινέϊ, Μπρούνο, Αντρέ Λουίζ, Γιαζίτζι, Ελ Καμπί, Ταρέμι και Κλέιτον.