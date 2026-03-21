Χωρίς περιθώρια για άλλες απώλειες η ΑΕΚ στο ματς με την Κηφισιά στην Allwyn Arena για να μπει από την πρώτη θέση στα play offs. Ποιες οι πιθανές επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς.

Μπορεί τελευταία να προβλημάτισε με τους δύο βαθμούς που άφησε στην ισοπαλία με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι και με την ανώδυνη ήττα από την Τσέλιε στη Νέα Φιλαδέλφεια, ωστόσο η ΑΕΚ παραμένει στην κορυφή, ισόβαθμη με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, στο πρωτάθλημα, ενώ βρίσκεται στα προημιτελικά του Conference League συνεχίζοντας το επιτυχημένο ευρωπαϊκό της ταξίδι. Στην τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της σεζόν βέβαια δεν υπάρχουν περιθώρια για άλλες απώλειες προκειμένου να μπει από την πρώτη θέση στα play offs, όπου και θα κριθούν τα πάντα.

Το κυριακάτικο ματς με την Κηφισιά στην Allwyn Arena (22/3, 19:00) είναι must win για την Ένωση, με τον Μάρκο Νίκολιτς ήδη μετά το τέλος του μεσοβδόμαδου αγώνα με την Τσέλιε να κάνει λόγο για μια μεγάλη μάχη που χρειάζεται να δώσει η ομάδα του, στέλνοντας το μήνυμα ότι δεν πρόκειται για κάποιο εύκολο παιχνίδι. Ο Σέρβος τεχνικός έδειξε να ξέρει πως να διορθώσει τα πράγματα στο πνευματικό κομμάτι καθώς οι παίκτες του τελευταία δείχνουν να πληρώνουν την ανετοιμότητά τους σε αυτό καθώς και την έλλειψη συγκέντρωσης που έχουν παρουσιάσει.

Οι δεδομένες απουσίες για τον Νίκολιτς έχουν να κάνουν με τον Πένραϊς και τον Μαρίν. Ο πρώτος δέχθηκε κάρτα στο ματς με τον Ατρόμητο και συμπλήρωσε, ενώ ο δεύτερος είχε δηλωθεί εδώ και κάποιο διάστημα ώστε να εκτίσει στον αγώνα με την Κηφισιά. Ο Νίκολιτς δεν αναμένεται να προχωρήσει σε πολλές αλλαγές.

Ο Στρακόσα θα είναι στην εστία, στην άμυνα η τετράδα των Πήλιου, Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα αναμένεται να διατηρηθεί, ενώ στον άξονα της μεσαίας γραμμής πλάι στον Πινέδα το κενό του Μαρίν μπορεί να καλύψει ο Μάνταλος. Στις πλευρές το προβάδισμα για τη μία έχει ο Κοϊτά και στην άλλη ο Γκατσίνοβιτς ή ο Ζοάο Μάριο, ενώ στην επίθεση εφόσον ο Βάργκα είναι απόλυτα έτοιμος, καθώς ακολούθησε ένα ατομικό πρόγραμμα διαχείρισης και δεν αγωνίστηκε με την Τσέλιε, τότε θα επιστρέψει μαζί με τον Γιόβιτς στην κορυφή. Πάντως ένα εναλλακτικό σενάριο θα μπορούσε να ήταν με τον Μάνταλο στη μια πλευρά ως εσωτερικός χαφ, τον Κοϊτά στην άλλη και τον Περέιρα στον άξονα πλάι στον Πινέδα.