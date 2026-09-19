Η οργή του Τσακίρη στους Galacticos για τις τιμές των εισιτηρίων στη Λιβαδειά: «Βάζεις 50€ για να δουν τι; Είναι δυνατόν;»

Ο Γιώργος Τσακίρης ξέσπασε στους Galacticos by Elabet αναφορικά με την τιμή των εισιτηρίων στο γήπεδο της Λιβαδειάς.

Η εξόρμηση του Ολυμπιακού στη Λιβαδειά ενόψει της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague, έδωσε το έναυσμα στον Γιώργο Τσακίρη στους Galacticos by Elabet να «ξεσπάσει» αναφορικά με τις υψηλές τιμές των εισιτηρίων στο γήπεδο του Λεβαδειακού.

«Βάζεις 50€ για να δουν τι; Είναι δυνατόν;», αναρωτήθηκε ο ρεπόρτερ της Ένωσης, προτού κάνει ένα σχόλιο σχετικά με τους χώρους υγιεινής του σταδίου.