Έγινε γνωστό το sold out για τον Ολυμπιακό και για τον αγώνα με αντίπαλο την ομάδα της ΑΕΛ Novibet το απόγευμα της Κυριακής.

Sold out και με την ΑΕΛ Novibet για τον Ολυμπιακό, όπως ανακοινώθηκε σχετικά στα social media. Έχουν μείνει μονάχα κάποια VIP εισιτήρια.

Οποιος κάτοχος διαρκείας δεν θα μπορεί να δώσει το παρών στο Καραϊσκάκη την Κυριακή για το ματς αυτό , μπορεί να μεταβιβάσει το διαρκείας του με τη γνωστή διαδικασία (www.olympiacos.org/2024/09/20/metavivasi-eisitiriou-diarkeias/). Έως και τις 15:00 το μεσημέρι της Κυριακής όποιος το επιθυμθεί μπορεί να κάνει την μεταβίβαση.

Ένα 24ωρο πριν από τη σέντρα του αγώνα υπήρξε ξανά sold out από τον κόσμο του Ολυμπιακού. Και αυτό παρότι ο αγώνας δεν είναι ντέρμπι και ούτε ευρωπαϊκός. Αυτο δείχνει και την δίψα του κόσμου της ομάδας για τον στόχο της κατάκτησης του Πρωταθλήματος.