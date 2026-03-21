Ο Παναθηναϊκός θα έχει τη νέα σεζόν ενδεχομένως το μεγαλύτερο μπάτζετ της ιστορίας του κι ο Ράφα Μπενίτεθ θα χρειαστεί παίκτες νικητές για να μην πάει κι αυτή στράφι.

Ο Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε την Ευρώπη, τον τελευταίο στόχο που του είχε απομείνει την τρέχουσα σεζόν και ουσιαστικά κοιτάει την επόμενη.

Μέχρι να έρθει αυτή, όμως, υπάρχουν έξι ντέρμπι. Από τη στιγμή που το τριφύλλι είναι -11 είναι εξαιρετικά δύσκολο έως απίθανο να μπορέσει να πάρει την τρίτη θέση, που θα ήταν ιδανική. Υπό προϋποθέσεις. Αν ο ΠΑΟΚ πάρει το Κύπελλο και τερματίσει στις δύο πρώτες θέσεις, τότε ο τρίτος πάει απευθείας στα playoffs του Europa League. Εξασφαλισμένη συμμετοχή, στην χειρότερη στη League Phase του Conference League και φυσικά εγγυημένα έσοδα. Πολύ λίγα φυσικά σε σχέση με το Champions League και λιγότερα από το Europa League. Αν πάρει ο ΟΦΗ το Κύπελλο, τότε παίρνει αυτός το συγκεκριμένο εισιτήριο. Σε κάθε περίπτωση, όποιος το έχει στα χέρια του έχει και περισσότερο χρόνο προετοιμασίας, αφού θα παίξει μετά τα μέσα Αυγούστου.

Ο Παναθηναϊκός, λοιπόν, θα κληθεί εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, να αγωνιστεί προς το τέλος Ιουλίου. Στον β' προκριματικό είτε του Europa League, που είναι αυτό που θα ήθελαν όλοι, ώστε να υπάρχει ένα «κανονάκι» είτε του Conference League. Στην τελευταία περίπτωση, ωστόσο, απαγορεύεται το παραμικρό στραβοπάτημα. Ένας αποκλεισμός από την Ευρώπη εκτός από οικονομική ζημιά, πλήττει το πρεστίζ του συλλόγου κι επιπλέον κι αγωνιστικά είναι πρόβλημα. Γιατί το να έχεις ένα ακριβό μπάτζετ και να πρέπει να διαχειριστεί ένας προπονητής 20-25 παίκτες με ένα ματς την εβδομάδα (το Κύπελλο έχει μεγαλύτερο νόημα στα νοκ άουτ) δεν είναι και το πιο απλό. Τα καλά αποδυτήρια, άλλωστε, είναι η μισή δουλειά για την επιτυχία μίας ομάδας.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το μπάτζετ του Παναθηναϊκού τη νέα σεζόν θα είναι τεράστιο για τα ελληνικά δεδομένα. Το μεγαλύτερο της ιστορίας του εκτός απροόπτου, με δεδομένο ότι η ομάδα περιμένει και την είσοδό της στο νέο γήπεδο. Στο νέο γήπεδο και στην προσπάθειά του να επιστρέψει ο Παναθηναϊκός στην κορυφή θέλει παίκτες με ισχυρή προσωπικότητα, ηγέτες. Παίκτες νικητές.

Το να έρθουν παίκτες με ιστορικό τραυματισμών, όσο πλούσιο βιογραφικό κι αν είχαν, θα οδηγήσει και πάλι σε ανορθογραφίες. Άλλο να υπάρχει ατυχία, όπως για παράδειγμα συνέβη με τον Ντέσερς, ο οποίος στην καριέρα του δεν είχε σοβαρούς τραυματισμούς, άλλο να παίρνεις ρίσκο όπως με τον Σισοκό ή τον Ρενάτο. Ο τελευταίος αν είναι υγιής είναι σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Το γνωρίζαμε όταν ήρθε. Αλλά ο Παναθηναϊκός δεν γίνεται άλλο πια να παίρνει τέτοια ρίσκα.

Κάθε ποδοσφαιριστής που θα έρθει θα πρέπει να έχει βιογραφικό με γεμάτες σεζόν, που να γνωρίζει τι σημαίνει πίεση πρωταθλητισμού. Ο μεγαλομέτοχος Γιάννης Αλαφούζος έχει πρόθεση να ρίξει εκατομμύρια και με τους Μπενίτεθ, Μπαλντίνι που θα παίρνουν τις κυριότερες αποφάσεις και ακολουθούν οι Κοτσόλης, Μπουτσικάρης, Κορόνα, αυτά τα χρήματα θα πρέπει να πιάσουν τόπο.

Το τριφύλλι δεν μπορεί επίσης να λειτουργεί με πρακτικές «βλέποντας και κάνοντας». Αν πιστεύει έναν παίκτη, ας τον κρατήσει. Αν όχι, ας τον παραχωρήσει δανεικό ή με πώληση. Θα είναι λάθος να κρατάει παίκτες έτσι απλά. Αν θεωρεί ο οργανισμός ότι κάποιος δεν έχει να δώσει κάτι, τότε μπορεί να βρει αλλού τον δρόμο του. Θα είναι καλό και για τον Παναθηναϊκό και για τον ποδοσφαιριστή.

Το θετικό είναι ότι οι πράσινοι έχουν ορισμένους νέους παίκτες, όπως οι Τετέι, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Κάτρης, Αντίνο, Παντελίδης, που αν πλαισιωθούν με πιο έμπειρους και ποιοτικούς, μπορούν να δημιουργήσουν ένα ικανό σύνολο για να κάνει πρωταθλητισμό. Υπάρχουν και οι Πελίστρι, Ζαρουρί, Τσιριβέγια, Μπακασέτας, Σφιντέρσκι, Ντέσερς, Ρενάτο, Τσέριν μεσοεπιθετικά.

Εδώ, όμως, υπάρχουν και τα ερωτηματικά. Θα έχει για παράδειγμα δεξιά Πελίστρι, Παντελίδη ο Παναθηναϊκός; Τον πιστεύει τον Έλληνα παίκτη ο Μπενίτεθ; Ή θα πάει να πάρει δεξί εξτρέμ και θα κρατήσει και τον Παντελίδη έτσι απλά γιατί είναι Έλληνας. Πιστεύει τον Πάντοβιτς; Θα στηριχθεί στον Ντέσερς και τον Τετέι; Ή θα πάρει κι άλλον φορ; Στη θέση του επιθετικού για παράδειγμα, κολλάει αυτό που αναφέραμε νωρίτερα, ότι δεν γίνεται να πεις «πάμε με αυτούς και βλέπουμε». Και να τρέχεις πάλι τον Γενάρη να κάνεις 4-5-6 μεταγραφές.

Μία ακόμα περίπτωση είναι ο Μπακασέτας. Ο διεθνής μέσος έχει ένα υψηλό συμβόλαιο. Θα έχει ρόλο ή θα πάρουν άλλον στη θέση που τον προορίζει ο Μπενίτεθ; Τι ρόλο θα του δώσει; Αν είναι να πάρει πολύ ποιοτικούς παίκτες στις θέσεις 8-10 που ασφαλώς έχει ανάγκη η ομάδα, θα έχει και τον Μπακασέτα να παίζει 20λεπτα με αυτό το συμβόλαιο; Όσο μεγάλο κι αν είναι το μπάτζετ, αν στα αποδυτήρια όλοι δεν νιώθουν σημαντικοί θα βγουν προβλήματα; Αυτό είναι σχεδόν κανόνας. Σε κάθε ομάδα.

Η διοίκηση και ο προπονητής ουσιαστικά δεν πρέπει να πορευθούν με ημίμετρα. Από τη στιγμή που υπάρχει πρόθεση να δοθούν αρκετά χρήματα, αυτά πρέπει να συνδυαστούν και με σωστές αποφάσεις. Να υπάρχει συνεργασία όλων κι όχι κάποιοι εφόσον έχουν διαφορετική άποψη, απλά να συναινούν. Θα πρέπει να πέσουν στο τραπέζι όλες οι ιδέες, να δουν που συμφωνούν και πως θα ξεπεράσουν τυχόν διαφωνίες στον σχεδιασμό, ώστε να μην γίνουν πάλι τραγικά λάθη.

Οι περισσότερες αποφάσεις, μάλιστα, θα πρέπει να παρθούν το αργότερο μέχρι τις αρχές Μαϊου, ώστε μέσα στον Ιούνιο να τρέξουν οι πιο πολλές μεταγραφές και να έχει ο Μπενίτεθ τον χρόνο να προετοιμάσει μία ομάδα για τα κρίσιμα προκριματικά. Ασφαλώς και τέλος Ιουνίου ακόμα και Ιουλίου κανείς σύλλογος δεν δημιουργεί το 100% του ρόστερ, αλλά ο Παναθηναϊκός και πάλι θα είναι αναγκασμένος να τρέξει.

ΥΓ.: Μέχρι να αρχίσει να τρέχει ο προγραμματισμός ο Παναθηναϊκός έχει 6 ντέρμπι κι ένα ματς στην Τρίπολη. Η εικόνα στα μεγάλα ματς κι ας μην υπάρχει κίνητρο, θα είναι κι αυτή που θα μείνει πριν αρχίσει μία ακόμα ζόρικη σεζόν. Κι αν είναι κακή, η πίεση θα είναι όλο και μεγαλύτερη...