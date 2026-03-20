Τσακίρης στους Galacticos: «Ήττα καμπανάκι για ΑΕΚ, αλλά δεν θα κλάψουμε που είμαστε στους "8"»

Ο Γιώργος Τσακίρης μιλώντας στους Galacticos by Interwetten αναφέρθηκε στην ήττα της ΑΕΚ από την Τσέλιε, που ναι μεν δεν στοίχισε, αλλά αποτελεί ένα ηχηρό καμπανάκι για τη συνέχεια της σεζόν!

Ο ρεπόρτερ για τα θέματα της ΑΕΚ στο Gazzetta αναφέρθηκε στη... light εμφάνιση της Ένωσης στο πρώτο ημίχρονο που είχε ως αποτέλεσμα τα δύο γκολ της Τσέλιε, μίλησε για προσωπικά λάθη των παικτών, για κακή νοοτροπία, αλλά και για την αλλαγή εικόνας στην επανάληψη που δεν έβαλε σε κίνδυνο την πρόκριση στα προημιτελικά του Conference League!