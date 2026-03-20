Ολυμπιακός: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι στην ιεραρχία του Μεντιλίμπαρ

Ο Κ. Νικολακόπουλος καταγράφει στο blog του στο gazzetta τους κερδισμένους και τους χαμένους του ρόστερ του Ολυμπιακού το τελευταίο διάστημα.

Έχει περάσει στα ψιλά, αλλά στα τελευταία παιχνίδια έχει αλλάξει ο χάρτης στον Ολυμπιακό με την παρουσία αρκετών παικτών στην αρχική ενδεκάδα. Υπάρχουν διαφοροποιήσεις από πλευράς Μεντιλίμπαρ στις ευκαιρίες που δίνει.

Ας τσεκάρουμε λοιπόν τους χαμένους και τους κερδισμένους στην ιεραρχία για την ενδεκάδα του Ολυμπιακού, έτσι όπως έχει αυτή διαμορφωθεί στα πέντε τελευταία παιχνίδια του, τη ρεβάνς με την Μπάγερ Λέβερκουζεν και τις τέσσερις τελευταίες αγωνιστικές του πρωταθλήματος.

Μεγάλος χαμένος είναι ο Μουζακίτης, με μόλις μία παρουσία και δη στο παιχνίδι της Γερμανίας. Άρα, δεν έχει παίξει ως βασικός ούτε σε ένα από τα τέσσερα παιχνίδια για το πρωτάθλημα. Τρεις, μικρότεροι, χαμένοι είναι ο Ορτέγκα, ο Σιπιόνι κι ο Αντρέ Λουίς, που έχουν από δύο παρουσίες στην αρχική ενδεκάδα του Ολυμπιακού.

Από την άλλη, μεγάλοι κερδισμένοι είναι δυο «ερυθρόλευκοι», ο Ντάνι Γκαρθία κι ο Νασιμέντο, που έχουν παίξει βασικοί στα τέσσερα από τα πέντε τελευταία παιχνίδια της ομάδας. Ειδικά για τον νεαρό Πορτογάλο πρόκειται για το καλύτερο του ρεκόρ από τότε που ήρθε στον Ολυμπιακό.

Κερδισμένος και ο Μπρούνο, έχοντας τρεις παρουσίες στην αρχική ενδεκάδα σε αυτά τα πέντε ματς. Ο Νιγηριανός κατά κάποιο τρόπο συνεχίζει μία εικόνα που είχε ξεκινήσει νωρίτερα, καθώς είχε άλλα τρία παιχνίδια ως βασικός, σε ανταγωνισμό με τον Ορτέγκα, τον οποίο όμως πλέον έχει ξεπεράσει!

Είναι σαφές ότι ο Μεντιλίμπαρ κάνει μία προσπάθεια εδώ και κάμποσο διάστημα να φρεσκάρει την ομάδα του. Να ρίξει στη μάχη πιο φρέσκα πόδια σε σχέση με τους παίκτες που από την αρχή της σεζόν έχουν τραβήξει όλο το ζόρι και μοιάζουν να παίζουν σε πιο κάτω στροφές. Κι η αλήθεια είναι ότι ο Μπρούνο για παράδειγμα βγάζει άλλη ένταση κι ενέργεια στο παιχνίδι του σε σχέση με τον Ορτέγκα. Ο δε Νασιμέντο επίσης έχει καλά τρεξίματα και βρίσκεται έτσι παντού, κυκλοφορώντας την μπάλα. Ακόμη κι ο πιο μεγάλος σε ηλικία του ρόστερ ο Γκαρθία, φαίνεται να έχει ακόμη αντοχές, ίσως κι επειδή τόσο καιρό ήταν λίγο στο περιθώριο.

Από εκεί και πέρα, εξίσου σαφές είναι ότι ναι μεν δίνονται ευκαιρίες, ωστόσο πρέπει και να τις αρπάζουν οι παίκτες. Για παράδειγμα, ο Σιπιόνι ενώ έχει πολύ καλά στοιχεία, δεν βγάζει ακόμη μία διάρκεια και σταθερότητα. Ο δε Αντρέ Λουίς έχει έλλειψη ισορροπίας ακόμη και μέσα στα παιχνίδια κι όχι απλά από παιχνίδι σε παιχνίδι.

Μοιάζει, πάντως, να είναι καλή αυτή η τακτική του Μεντιλίμπαρ, υπό την έννοια ότι δημιουργούνται συνθήκες ανταγωνισμού και δεν νιώθουν πολλοί παίκτες να έχουν πάρει τη φανέλα στο σπίτι, όπως λ.χ. συνέβαινε μέχρι πρότινος με τον Ορτέγκα, τον Μουζακίτη και τον Τσικίνιο.

Παρεμπιπτόντως, κι ο Τσικίνιο φαίνεται να είναι στο όριο να μπει στους χαμένους στην ιεραρχία…

Άσχετο: Η Ισπανία είναι δύσκολη για όλες τις ελληνικές ομάδες, όπως αποδείχθηκε και χθες. Εδώ ο Ολυμπιακός και τόσα χρόνια στην Ισπανία έχει σώσει δύο ισοπαλίες μόνο στην ίδια έδρα, της Ντεπορτίβο Λα Κορούνια. Όλα τα άλλα ματς τα έχει χάσει. Στη δε Σεβίλλη ο Ολυμπιακός έχει ηττηθεί οριακά και τις δύο φορές που έχει πάει. Με 0-1 τόσο από τη Σεβίλλη με γκολ στο 90’, όσο κι από την Μπέτις, η οποία είχε χάσει και πέναλτι.

Ένα από τα πιο καλά στοιχεία του παιχνιδιού του Ολυμπιακού στο Ηράκλειο με τον ΟΦΗ ήταν οι υπεραριθμίες που έβγαζε με τον Ζέλσον και τον Ποντένσε. Έβλεπες πότε να πηγαίνει ο Ζέλσον από αριστερά για να βρει τον Ποντένσε και να κάνουν συνεργασίες και πότε να πηγαίνει ο Ποντένσε από δεξιά για να βρει τον Ζέλσον και να κάνουν συνεργασίες.

Είναι ένα στοιχείο που είχε λείψει από το παιχνίδι του Ολυμπιακού εδώ και πολύ καιρό. Διότι βλέπαμε απλά εναλλαγές θέσεων από τους εξτρέμ, δηλαδή ο ένας που ξεκινούσε από δεξιά για κάποιο διάστημα του αγώνα να πήγαινε αριστερά κι ο άλλος που ξεκινούσε από αριστερά για κάποιο διάστημα να πήγαινε δεξιά. Κι αυτό καλό είναι, αλλά οι υπεραριθμίες είναι που δημιουργούν τους πιο πολλούς πονοκέφαλους στις αντίπαλες άμυνες.

