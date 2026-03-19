Ο Γιακουμάκης έβγαλε μέρος της προπόνησης

Στην τελική ευθεία για την επιστροφή του βρίσκεται ο Γιώργος Γιακουμάκης. Ο φορ του ΠΑΟΚ έβγαλε σήμερα μέρος της προπόνησης κι έτσι δεν αποκλείεται να είναι στην αποστολή στην εκτός έδρας αναμέτρηση της Κυριακής με τον Βόλο.

Να ξεκινήσει δεν υπάρχει περίπτωση, αφού είναι εκτός από τις 4 Μαρτίου και τον εκτός έδρας αγώνα με την Κηφισιά. Σε αντίθεση με τον Γιακουμάκη, οι Ζίβκοβιτς, Κένι έκαναν και σήμερα θεραπεία και θα μείνουν εκτός για τον αγώνα με το Πανθεσσαλικό.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ: «Μία τελευταία μάχη πριν τα Play Offs για τον ΠΑΟΚ, που προετοιμάζεται για το παιχνίδι στο Βόλο, με μοναδικό στόχο φυσικά τους τρεις βαθμούς.

Το πρόγραμμα της Πέμπτης (19.03) περιελάμβανε δουλειά αρχικά στη φυσική κατάσταση μέσα από ασκήσεις, ακολούθησε τακτικό κομμάτι για τους αυτοματισμούς και στο φινάλε διεξήχθη τουρνουά τριών ομάδων.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης ακολούθησε μέρος της προπόνησης και στη συνέχεια δούλεψε ατομικά στο γήπεδο, ενώ οι Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Τζόντζο Κένι υποβλήθηκαν σε θεραπεία.

Την Παρασκευή (20.03) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 11:00.