Ο Υπουργός Γιάννης Βρούτσης αναφέρθηκε στη συμφωνία με τον ΠΑΟΚ για τη χρήση του Καυτανζογλείου.

Ο ΠΑΟΚ υπέγραψε την προηγούμενη Πέμπτη συμφωνία για τη χρήση του Καυτανζόγλειου Εθνικού Σταδίου και ο Υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, σε μήνυμά του θέλησε να ευχαριστήσει τον Δικέφαλο για τη συνεργασία και την αντιπρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο Μαρία Γκοντσαρόβα.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Βρούτσης:

«Με την υπογραφή της Σύμβασης Παραχώρησης Χρήσης προς την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, άνοιξε μια σπουδαία προοπτική για το Καυτανζόγλειο, ένα από τα πλέον εμβληματικά στάδια της χώρας: Πρόκειται για μια νέα πνοή, σε συνδυασμό με τα έργα αναβάθμισής του, ύψους 11 εκατ. ευρώ και την τεράστια αύξηση σε ετήσια βάση στη χρηματοδότηση του!

Θέλω να ευχαριστήσω την A’ Αντιπρόεδρο και CEO της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Maria Goncharova, όλη τη διοίκηση και τα στελέχη της ΠΑΕ για τη συνεργασία, τη σοβαρότητα και το πνεύμα εμπιστοσύνης που αναπτύχθηκε όλο αυτό το διάστημα, τόσο με το Υπουργείο Αθλητισμού όσο και με τη διοίκηση του Καυτανζογλείου.

Για το 2026, η ενίσχυση αυτή αυξήθηκε κατά 21,21% – σε συνολικά 80 εκατ. από 66 εκατ. τα προηγούμενα χρόνια- δυναμώνοντας ακόμη περισσότερο τον αθλητισμό της χώρας.

Συνολικά, 37.349.200 ευρώ κατευθύνθηκαν ήδη στον επαγγελματικό αθλητισμό, εκ των οποίων:

* 24,65 εκ. € στις ΠΑΕ της Super League 1

* 3,46 εκ. € στις ΠΑΕ της Super League 2

* 5,05 εκ. € στις ΚΑΕ της Basket League

* 2,99 εκ. € στα ΤΑΑ της Volley League.

Παράλληλα, καλύφθηκαν ανεξόφλητες υποχρεώσεις τους προς τα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα και ενισχύθηκαν μηχανισμοί διαφάνειας και χρηστής διοίκησης.

Ακολουθεί, τις αμέσως προσεχείς ημέρες η κατανομή της αντίστοιχης χρηματοδότησης με 37,35 εκατ € στα 6.451 ερασιτεχνικά σωματεία και τις Εθνικές ομάδες όλων των αθλημάτων όλων των Ομοσπονδιών».