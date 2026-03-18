Τώρα; Τι γίνεται τώρα; ΟΜΕΡΤΑ!

Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για τα απίθανα πράγματα που συμβαίνουν με αφορμή και τα συμβάντα στην Τούμπα όπου ΕΠΟ και Λίγκα δεν είδαν, δεν άκουσαν, δεν έμαθαν...

Έχουν περάσει σχεδόν τέσσερις μέρες (συμπεριλαμβανομένης και της Κυριακής) από τα όσα συνέβησαν στην Τούμπα και στα δημοσιογραφικά αυτής, με τη τσαμπουκά στους εκπροσώπους την ΜΜΕ όπου προκάλεσαν το τέλος μεταδόσεων και την απομάκρυνση αυτών από το χώρο εργασίας τους, αλλά στην Ελλάδα του 2026 για την ΕΠΟ και την Superleague, δεν υπάρχει κανένας λόγος να ασχοληθούν με αυτό το τόσο σοβαρό θέμα! Όσα θα σημειώσω δεν έχουν σκοπό να τιμωρηθεί η έδρα του ΠΑΟΚ ενόψει play offs διότι έχω σημειώσει κατ' επανάληψη ότι αυτή η τιμωρία σε οποια ΠΑΕ επιβάλλεται είναι απαράδεκτη από τη στιγμή που υπάρχουν όλα τα απαραίτητα μέσα για την ΕΛ.ΑΣ προκειμένου να χρεώνει τους λίγους πρωταγωνιστές των κακών στιγμών. Διότι είναι ηλιθιότητα για 10 αντικείμενα, μπουκαλάκια, ή καθίσματα, ή και ομπρέλα, να την πληρώνουν 30.000, ενώ πλέον πληρώνει πανάκριβα το λάθος της απόφασης του (με τον πιο σκληρό αθλητικό νόμο παγκοσμίως) αυτός που το έκανε το λάθος!

Το σημειώνω αυτό παραπάνω γιατί αντιλαμβάνομαι ότι όσοι διαβάσουν το κείμενο και ειδικότερα οι φίλοι του ΠΑΟΚ θα θεωρήσουν ότι τα γράφω για να προκληθεί τιμωρία έδρας ενός εκ των βασικών ανταγωνιστών της Ένωσης στο πρωτάθλημα. Δεν με απασχολεί καν και έχει άλλωστε επιβεβαιωθεί ότι η ΔΕΑΒ όταν θέλει να κάνει κάτι τέτοιο δεν ασχολείται με Μέσα και άρθρα σχετικά. Αλλά ας το κάνω και ξεκάθαρο για όλους: η άποψη μου είναι πως ΔΕΝ πρέπει να τιμωρηθεί η Τούμπα και καμία άλλη έδρα γιατί είναι άδικο και απαράδεκτο να μην επιτρέπεις στους πολλούς να μη πάνε στο γήπεδο ενώ πληρώνουν ακριβά και να στερείς από οικογένειες και παιδιά τη χαρά της Κυριακής. Άλλωστε και στην περίπτωση του σκηνικού στα δημοσιογραφικά της Τούμπας έχουν συλληφθεί οι πρωταγωνιστές και θα επιβληθούν ποινές οι οποίες προσωπικά εκτιμώ μάλιστα ότι δεν πρέπει να είναι και ακραίες αφού οι δημοσιογράφοι που απειλήθηκαν διαπίστωσα ότι τελικά δεν αισθάνθηκαν απειλή (εκείνοι ξέρουν)...

Ωστόσο όλο αυτό που συμβαίνει αυτές τις μέρες αναδεικνύει και το πόσο διαφορετικά κριτήρια υπάρχουν σε βάρος της ΑΕΚ από την ΕΠΟ και τη διοργανώτρια αρχή. Δεν χρειάζεται παρά να σας θυμίσω τι κυνήγι έφαγε η Ένωση με το παραμύθι της απειλής του Λανουά στην Νέα Φιλαδέλφεια όπου αποδείχθηκε παντοιοτρόπως ότι δεν έγινε απολύτως τίποτα! Τότε η ΕΠΟ προφανώς με εντολή Γκαγκάτση έβγαλε ανακοίνωση πριν καν τελειώσει το ματς σε βάρος της ΑΕΚ και της φιλοξενίας της και απείλησε με βαριές τιμωρίες. Έπειτα για μέρες ολόκληρες ασχοληθήκαμε με την υπόθεση που ΔΕΝ υπήρχε και έγιναν μηνύσεις για να γίνουν κλήσεις και να απολογηθεί η Ένωση και να τρέχουν τον ιδιοκτήτη της Μάριο Ηλιόπουλο χωρίς κανέναν λόγο και αιτία. Μάλιστα υπήρξαν και μηνύσεις σε δημοσιογράφους και εφημερίδες-site για δήθεν στοχοποίηση του αρχιδιαιτητή για ένα συμβάν που επιβεβαιώθηκε ότι δεν έγινε και για το οποίο καμία έκθεση αστυνομίας και παρατηρητή αγώνα δεν ανέφερε...

Τώρα όμως; Τώρα που σύμφωνα με τις μαρτυρίες και τις εκθέσεις της ΕΛ.ΑΣ, των παρατηρητών αγώνων συνέβησαν αυτά στα δημοσιογραφικά της Τούμπας, είδατε τίποτα; Ακούσατε κάτι από ΕΠΟ; Από διοργανώτρια αρχή; Από τα ελεγχόμενα ΜΜΕ; Από τους δήθεν αντικειμενικούς αρθρογράφους που υποτίθεται ενδιαφέρονται για το καλό του ποδοσφαίρου (ανάλογα με το ποιον έχουν νταλαβέρι στα κουμάντα); Είδαμε βίντεο, ακούσαμε μαρτυρίες, διαπιστώσαμε τη διακοπή των μεταδόσεων του αγώνα στην Θεσσαλονίκη μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Λεβαδειακού, υπάρχουν όλα μπροστά στα μάτια όλων και φυσικά σύμφωνα με τα ρεπορτάζ έχουν καταγραφεί, αλλά ΚΙΧ από παντού! Τώρα; Τι γίνεται τώρα; ΟΜΕΡΤΑ! Αυτό διαπιστώνω ότι συμβαίνει και ας περίμενα να περάσουν τρεις με τέσσερις μέρες για να διαπιστώσω κάποια άτιμη αντίδραση από αυτούς που όταν αφορά άλλες ομάδες αποδεικνύουν ότι είναι λαλίστατοι και άκρως επιθετικοί και σας ανέφερα συγκεκριμένο παράδειγμα διότι αλλιώς θα ήταν εντελώς ΑΟΥΑ όλο το σκεπτικό.

Ούτε για τα μάτια του κόσμου δεν έκαναν τα βασικά και ας μη κινούσε κανείς τους έπειτα οποιαδήποτε διαδικασία! Πραγματικά έτσι επικοινωνιακά έστω ρε παιδι μου... Τίποτα απολύτως, κιχ, η απόλυτη ομερτά και είναι συγκλονιστικό να το ζεις και να διαπιστώνεις πόσο ώμο είναι όλο αυτό που συμβαίνει και τι ανισονομία υπάρχει... Θα ήταν αστείο αν δεν ήταν λυπηρό, για να χρησιμοποιήσω τα λόγια του Μάρκο Νίκολιτς μετά το ματς με τον Βόλο στην Μαγνησία, στην προκειμένη όμως περίπτωση είναι λυπηρό και αποδεικνύει επίσης πως μια χαρά υπάρχει και λειτουργεί και η συμμαχία... Για να κλείσω να επαναλάβω πώς δεν αποτελεί κείμενο για να αναδείξει ότι πρέπει να τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ, καμία σχέση και δεν είμαι υπέρ τιμωριών έδρας για καμία ομάδα, αλλά είναι αποδείξεις της ανισονομίας που υπάρχει και των διαφορετικών μέτρων και αποφάσεων ανάλογα την ομάδα που προκύπτει ότι πρωταγωνιστεί σε κάτι τέτοιο...

***Από αύριο θα ασχοληθούμε με τα ευρωπαϊκά αγωνιστικά της ΑΕΚ αφού έχουμε ματς με την Τσέλιε και πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης (άλλης μιας στην ιστορία της Ένωσης).