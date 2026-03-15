Οι άδειες θέσεις στα δημοσιογραφικά της Τούμπας ήταν το αποτέλεσμα της... εισόδου σε αυτά οπαδών του ΠΑΟΚ που «απαίτησαν» την απομάκρυνση εκπροσώπων του Τύπου!

Συγκεκριμένα στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Λεβαδειακό, μερίδα οπαδών του Δικεφάλου εισέβαλαν στα δημοσιογραφικά της Τούμπας και απαίτησαν την αποχώρηση ρεπόρτερ της ομάδας. Αμέσως υπήρξε η κινητοποίηση των ανθρώπων ασφαλείας του γηπέδου, αλλά και της αστυνομίας που μετέφερε σε ασφαλή σημείο όλους τους δημοσιογράφους, προκειμένου να παρακολουθήσουν την συνέχεια του αγώνα.