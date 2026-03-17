ΠΑΟΚ: Καρυπίδης, Ζίβκοβιτς, Τάισον και Ζαφείρης στο σημείο για τον Κλεομένη
Στο σημείο της δολοφονίας του 20χρονου Κλεομένη, στην οδό Αργοναυτών στην Καλαμαριά, βρέθηκαν εκπρόσωποι του ποδοσφαιρικού τμήματος του ΠΑΟΚ για να αποτίσουν φόρο τιμής στη μνήμη του.
Ο Τεχνικός Διευθυντής της ομάδας, Χρήστος Καρυπίδης, μαζί με τους Αντρίγια Ζίβκοβιτς, Τάισον και Χρήστο Ζαφείρη, άφησαν λουλούδια και μια φανέλα στο σημείο όπου ο νεαρός έχασε τη ζωή του.
«Μια φανέλα στη μνήμη του Κλεομένη. Ο Τεχνικός Διευθυντής της ομάδας, Χρήστος Καρυπίδης, μαζί με τους Αντρίγια Ζίβκοβιτς, Τάισον και Χρήστο Ζαφείρη βρέθηκαν στο σημείο της δολοφονίας για να τιμήσουν τη μνήμη του Κλεομένη…», αναφέρει η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ.
Λουλούδια και μια φανέλα στη μνήμη του Κλεομένη. Ο Τεχνικός Διευθυντής της ομάδας, Χρήστος Καρυπίδης, μαζί με τους Αντρίγια Ζίβκοβιτς, Τάισον και Χρήστο Ζαφείρη βρέθηκαν στο σημείο της δολοφονίας για να τιμήσουν τη μνήμη του Κλεομένη… — PAOK FC (@PAOK_FC) March 17, 2026
Στον χώρο έχουν ήδη τοποθετηθεί κεριά, κασκόλ και λουλούδια, ενώ το σημείο έχει μετατραπεί σε χώρο μνήμης για τον νεαρό φίλαθλο του ΠΑΟΚ.
