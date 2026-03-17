Ο επιθετικός της ΑΕΚ, Μπάρναμπας Βάργκα βρίσκεται στις κλήσεις της Εθνικής Ουγγαρίας και θα αντιμετωπίσει την Εθνική Ελλάδας σε φιλικό ματς στις 31 Μαρτίου.

Αντίπαλος της Εθνικής Ελλάδας θα είναι ο Μπάρναμπας Βάργκα καθώς ο επιθετικός της ΑΕΚ κλήθηκε, όπως αναμενόταν, στην Εθνική Ουγγαρίας για τα παιχνίδια του Μαρτίου.

Η Ουγγαρία θα αντιμετωπίσει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα σε φιλική αναμέτρηση στις 31 Μαρτίου στη Βουδαπέστη και ο φορ της ΑΕΚ θα τεθεί αντίπαλος της Εθνικής μας ομάδας.

Ο Βάργκα, ο οποίος μετράει πέντε γκολ σε 12 εμφανίσεις με την ΑΕΚ, αποτελεί σταθερό μέλος της Εθνικής Ουγγαρίας από το 2023 μετρώντας 28 συμμετοχές και 13 τέρματα.

Τρεις μέρες πριν το φιλικό με την Εθνική Ελλάδας, η Εθνική Ουγγαρίας θα αντιμετωπίσει πάλι σε φιλική αναμέτρηση την αντίστοιχη της Σλοβενίας.