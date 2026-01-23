Επίσημο: Φιλικό της Εθνικής Ελλάδος με την Ουγγαρία στην Puskas Arena

Η ΕΠΟ ανακοίνωσε το φιλικό που ορίστηκε για τις 31 Μαρτίου όπου η Εθνική Ελλάδος θα φιλοξενηθεί στη Puskas Arena από την Ουγγαρία.

Σας είχαμε ενημερώσει σχετικά με το δυνατό φιλικό που ήθελε να κλείσει η Εθνική Ελλάδος κόντρα στην Ουγγαρία. Εν τέλει, η ΕΠΟ ανακοίνωσε ότι το παιχνίδι θα γίνει στις 31 Μαρτίου στην Puskas Arena της Βουδαπέστης.

Η χώρα μας θα δώσει ένα δυνατό τεστ ενόψει του Nations League και των προκριματικών του EURO 2028 μετά τον αποκλεισμό της από τα τελικά του Μουντιάλ του 2026. Η ώρα έναρξης θα είναι στις 20:00 ώρα Ελλάδος ενώ ενδέχεται να υπάρξει και δεύτερη φιλική αναμέτρηση για το σύνολο του Γιοβάνοβιτς.