Επίσημο: Φιλικό της Εθνικής Ελλάδος με την Ουγγαρία στην Puskas Arena

Επίσημο: Φιλικό της Εθνικής Ελλάδος με την Ουγγαρία στην Puskas Arena

Νότης Χάλαρης
Εθνική Ελλάδας

bet365

Η ΕΠΟ ανακοίνωσε το φιλικό που ορίστηκε για τις 31 Μαρτίου όπου η Εθνική Ελλάδος θα φιλοξενηθεί στη Puskas Arena από την Ουγγαρία.

Σας είχαμε ενημερώσει σχετικά με το δυνατό φιλικό που ήθελε να κλείσει η Εθνική Ελλάδος κόντρα στην Ουγγαρία. Εν τέλει, η ΕΠΟ ανακοίνωσε ότι το παιχνίδι θα γίνει στις 31 Μαρτίου στην Puskas Arena της Βουδαπέστης.

Η χώρα μας θα δώσει ένα δυνατό τεστ ενόψει του Nations League και των προκριματικών του EURO 2028 μετά τον αποκλεισμό της από τα τελικά του Μουντιάλ του 2026. Η ώρα έναρξης θα είναι στις 20:00 ώρα Ελλάδος ενώ ενδέχεται να υπάρξει και δεύτερη φιλική αναμέτρηση για το σύνολο του Γιοβάνοβιτς.

@Photo credits: eurokinissi
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    ΔΙΕΘΝΗ ΦΙΛΙΚΑ Τελευταία Νέα