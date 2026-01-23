Επίσημο: Φιλικό της Εθνικής Ελλάδος με την Ουγγαρία στην Puskas Arena
Σας είχαμε ενημερώσει σχετικά με το δυνατό φιλικό που ήθελε να κλείσει η Εθνική Ελλάδος κόντρα στην Ουγγαρία. Εν τέλει, η ΕΠΟ ανακοίνωσε ότι το παιχνίδι θα γίνει στις 31 Μαρτίου στην Puskas Arena της Βουδαπέστης.
Η χώρα μας θα δώσει ένα δυνατό τεστ ενόψει του Nations League και των προκριματικών του EURO 2028 μετά τον αποκλεισμό της από τα τελικά του Μουντιάλ του 2026. Η ώρα έναρξης θα είναι στις 20:00 ώρα Ελλάδος ενώ ενδέχεται να υπάρξει και δεύτερη φιλική αναμέτρηση για το σύνολο του Γιοβάνοβιτς.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.