Μέρος του προγράμματος ο Ντέσερς

Ο Σίριλ Ντέσερς έβγαλε ξανά μέρος της προπόνησης και πλησιάζει στην επιστροφή του στο κανονικό πρόγραμμα του Παναθηναϊκού.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με πρωινή προπόνηση τη μίνι προετοιμασία του για τον μεγάλο αγώνα με τη Μπέτις την Πέμπτη (19/03-22:00) στην Ανδαλουσία, στη ρεβάνς μεταξύ των δύο, μετά το 1-0 της περασμένης εβδομάδας στο ΟΑΚΑ με το γκολ του Ταμπόρδα, η οποία θα κρίνει ποια από τις δύο ομάδες θα πάρει την πρόκριση για τα προημιτελικά.

Όσοι αγωνίστηκαν βασικοί έκαναν αποθεραπεία. Οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και τακτική ενώ ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

Ο Σίριλ Ντέσερς έβγαλε ξανά μέρος του προγράμματος και συνεχίζει τη δουλειά προκειμένου να ενταχθεί σύντομα στο πλήρες πρόγραμμα των «πρασίνων» και να τεθεί στη διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ. Ατομικό έκανε ο Κυριόπουλος και θεραπεία ο Πάλμερ – Μπράουν.