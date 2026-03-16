Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta για βοήθειες που μπορεί να πάρει ο Ολυμπιακός σε αυτό το κρίσιμο τελευταίο κομμάτι της σεζόν.

Σε αυτό το σημείο της σεζόν, στο πιο κρίσιμο, στο φινάλε, έχει σημασία να παίρνει κάθε ομάδα με υψηλούς στόχους ό,τι μπορεί από κάθε παίκτη της. Ακόμη κι από τους πιο μεγάλους σε ηλικία.

Οι δύο πιο μεγάλοι σε ηλικία παίκτες του Ολυμπιακού είναι ο Ντάνι Γκαρθία, που οδεύει ολοταχώς στα 36 κι ο 34άρης Ρόντινεϊ. Κι αποτελεί μεγάλο κέρδος για την ομάδα που αρχίζει και παίρνει πάλι καλά πράγματα από αυτά τα δύο μεγάλα παιδιά.

Ο Γκαρθία κάνει αθόρυβη, αλλά πολύτιμη δουλειά στη μεσαία γραμμή, θυμίζοντας μας κάπως τον περσινό πολύ καλό εαυτό του. Για να είμαστε ρεαλιστές, ο Βάσκος είναι ακόμη σε πιο κάτω επίπεδο σε σχέση με την περασμένη σεζόν, ωστόσο δίνει βοήθειες, ανάλογα με το παιχνίδι, άλλοτε πιο πολύ ανασταλτικά κι άλλοτε πιο πολύ δημιουργικά. Πρέπει να είμεθα δίκαιοι με την κριτική μας. Όπως τόσο καιρό λέγαμε ότι τη φετινή σεζόν δεν έκανε τίποτα, έτσι τώρα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι από το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό και κυρίως από εκείνο στο Λέβερκουζεν και μετά ο Γκαρθία είναι καλός.

Και στο Παγκρήτιο πέρασε ορισμένες καλές κι έξυπνες μπαλιές, είχε ανακτήσεις, βγήκε πρώτος στην μπάλα, άλλαξε παιχνίδι, έκοψε, ενίοτε και ψηλά, είχε καλές τοποθετήσεις, έκανε φάουλ και πήρε κίτρινη σε στιγμή που έπρεπε να το κάνει. Νομίζω ότι αυτή την εποχή, στο μυαλό του Μεντιλίμπαρ ο Γκαρθία είναι ο πιο βασικός από τους δύο κεντρικούς χαφ του Ολυμπιακού, ποντάροντας στην εμπειρία του και στην ικανότητα του να διαβάζει το παιχνίδι, έστω με τα μειονεκτήματα του, κυριότερο την έλλειψη ταχύτητας.

Ο Ρόντινεϊ είναι αλήθεια ότι μας «σπάζει» κάποιες φορές με τα δικά του μειονεκτήματα, αλλά πρέπει να παραδεχθούμε ότι έχει προσωπικότητα στο παιχνίδι του. Και βγάζει ποιότητα, με την μπάλα στα πόδια. Το Σάββατο πολλές τελικές των συμπαικτών του προήλθαν από τα δικά του πόδια. Είτε από σέντρες και κόρνερ και φάουλ, είτε από πάσες σε προσωπικές του ενέργειες. Είναι δε μεγάλη υπόθεση να έχεις έναν παίκτη να έρχεται από πίσω και να μπορεί να φτάνει με την μπάλα στην αντίπαλη περιοχή δίνοντας πάσες για φάσεις.

Έχει αυτή την αδυναμία να αφήνει τον αντίπαλο εξτρέμ η, μπακ να περνάει σέντρες γιατί δεν μαρκάρει από κοντά, όμως κόντρα στον ΟΦΗ δεν είχε ιδιαίτερο πρόβλημα ούτε αμυντικά, έκανε επεμβάσεις και μετά από ένα ξεκίνημα με λάθος πάσες στη συνέχεια ήταν πολύ χρήσιμος δημιουργικά. Μάλιστα όταν πέρασε σε ρόλο δεξιού εξτρέμ στα τελευταία 25 λεπτά έβγαλε και μία φρεσκάδα στην επίθεση κι είχε κι ευκαιρία να κάνει γκολ κι ο ίδιος.

Με τα παιχνίδια πλέον να είναι ένα ανά βδομάδα για τον Ολυμπιακό, άρα με αρκετό χρόνο για ανάσες, οι δύο αυτοί έμπειροι παίκτες μπορεί να δώσουν καλές λύσεις. Δεν ξέρουμε τις αντοχές τους, γι΄ αυτό πρέπει να είναι ζεστοί και οι άλλοι χαφ και ο Κοστίνια. Μην τους υποτιμάμε, όμως, τον Γκαρθία και τον Ρόντινεϊ.

Το νταμπλ το πήρε πέρυσι ο Ολυμπιακός με αυτούς να είναι ενδεκαδάτοι. Μην το ξεχνάμε αυτό.

Άσχετο: Πήρε μία διαφορά από την επικίνδυνη ζώνη η Ρίο Άβε με τρία διαδοχικά καλά αποτελέσματα στο πορτογαλικό πρωτάθλημα. Την βοηθάνε και οι πολλές μεταγραφές που έγιναν τέλη Γενάρη (δόθηκαν 8 εκ. Ευρώ). Την βοηθάει και η αλλαγή συστήματος από πλευράς Συλαϊδόπουλου, καθώς μοιάζει πιο λειτουργικό το 4-3-3 από το 3-4-3 που αρέσει περισσότερο στον Έλληνα προπονητή.

Κι ο άγιος φοβέρα θέλει! Με τον Μπρούνο να έρχεται…βολίδα τον τελευταίο καιρό, ο Ορτέγκα έχει χάσει αυτό που λέμε «την φανέλα στο σπίτι». Και τον είδαμε αρκετά προσεκτικό μπροστά και πίσω στον αγώνα με τον ΟΦΗ. Διακριθείς δεν ήταν, όμως έκανε μία αν μη τι άλλο σοβαρή εμφάνιση.

Είχε δε και τη «γεμάτη» σέντρα στη φάση του 1-0, στο ωραίο γκολ του Ελ Κααμπί. Παρεμπιπτόντως, η αμέσως προηγούμενη ασίστ του Αργεντίνου ήταν στις 18 Οκτωβρίου στο 2-0 στη Λάρισα! Μιλάμε για πέντε μήνες πριν. Και σε μία ομάδα που παίζει τόσο με τα μπακ, να έχει ο αριστερός σου μπακ πέντε μήνες χωρίς ασίστ, δεν είναι και…επιτυχία.

Ο Ορτέγκα ήταν και μέσα στην ωραία επίθεση στο ακυρωθέν γκολ του Ζέλσον και γενικά καλό είναι που έδειξε κάπως να ανεβάζει στροφές σε αυτό το ματς, καθώς έμοιαζε εσχάτως να είχε κάψει λάδια από την κακή επιλογή της σχεδόν συνεχούς χρησιμοποίησης του μέχρι πριν λίγο καιρό, ενώ υπήρχε η δυνατότητα να έπαιζε κι ο Μπρούνο.

Για δε τον Αργεντίνο, ισχύει ό,τι και για τους Ρόντινεϊ και Γκαρθία. Κι αυτός ήταν απολύτως βασικός στο περσινό νταμπλ. Τους παίκτες αυτούς δεν τους «καις».

