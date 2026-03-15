Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός: Φοβερή πάσα Τσιριβέγια, μαγική απόκρουση Κουτσερένκο (vid)
Ο τερματοφύλακας του Παναιτωλικού, Γεβγέν Κουτσερένκο είχε κατεβάσει τα ρολά στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, κάνοντας την μία μεγάλη επέμβαση μετά την άλλη. Η μεγαλύτερη που ήταν και τεράστια έγινε στο 80' όταν ο Τσιριβέγια έβγαλε σπουδαία μπαλιά στον Βιλένα που βρέθηκε απέναντι από τον τερματοφύλακα των «καναρινιών» αλλά αυτός άπλωσε τα πόδια του και τον νίκησε.
Ένα τέταρτο πριν και συγκεκριμένα στο 74' και πάλι οι γηπεδούχοι βρέθηκαν κοντά στο γκολ, με τον Τζούρισιτς να κάνει την κεφαλιά και τον Κουτσερένκο να αποκρούει, κρατώντας το μηδέν.
