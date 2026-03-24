Ο αρχηγός της ΑΕΚ, Πέτρος Μάνταλος, ευχήθηκε στον Ορμπελίν Πινέδα, τον οποίο χαρακτήρισε ως «υπερπαίχτη».

Ο Ορμπελίν Πινέδα γεννήθηκε στις 24 Μαρτίου του 1996 και σήμερα κλείνει τα 30 του χρόνια. Ο Μεξικανός χαφ είναι συμπαίκτης με τον Πέτρο Μάνταλο στην ΑΕΚ εδώ και 3,5 χρόνια και ο αρχηγός του Δικεφάλου του έστειλε τις ευχές του με story στο Instagram, ενώ παράλληλα «υποκλίθηκε» στον Magito.

«Happy birthday Υπερπαίχτη», ανέφερε στο story του ο captain της Ένωσης, ο οποίος έχει παίξει σε 98 ματς με τον Πινέδα στη μεσαία γραμμή.

Ο Μεξικανός φόρεσε τα κιτρινόμαυρα το καλοκαίρι του 2022 και έκτοτε είναι εκ των κορυφαίων χαφ του πρωταθλήματος και εκ των πρωταγωνιστών στο νταμπλ του 2023, επί Ματίας Αλμέιδα.