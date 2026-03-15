Λέτο: «Δεν κοιτάμε τη διαφορά των 10 βαθμών με τον Αστέρα»

Οι δηλώσεις του Σεμπάστιαν Λέτο στην κάμερα της Cosmote TV μετά τη νίκη της Κηφισιάς επί του Βόλου στη Νεάπολη.

Η Κηφισιά πήρε μια από τις πιο εύκολες νίκες της στη σεζόν, καθώς επικράτησε στο... ρελαντί του Βόλου με 2-0, στη Νεάπολη και αύξηση τη διαφορά από τον προτελευταίο Αστέρα AKTOR στους 10 βαθμούς. Ο Σεμπάστιαν Λέτο στις δηλώσεις του στην Cosmote TV ανέφερε πως η διαφορά είναι σημαντική, όμως δεν την κοιτάζει από τη στιγμή που υπάχει ακόμα... δρόμος στο πρωτάθλημα.

Ο Αργεντινός τεχνικός μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον αντίπαλό του, Κώστα Μπράτσο, με τον οποίο είχαν συνεργαστεί στην Κηφισιά, όταν ήταν συνεργάτης του.

Για τη σχέση του με τον Μπράτσο: «Πολύ σημαντική μέρα για μένα, γιατί έχω συνεργαστεί έξι μήνες με τον Κώστα Μπράτσο. Έχει πολύ ταλέντο και αξίζει να βρίσκεται στη Super League, καθώς έχει πολλές δυνατότητες».

Για τη νίκη της Κηφισιάς επί του Βόλου και το +10 από τον προτελευταίο Αστέρα AKTOR: «Πάρα πολύ σημαντική νίκη. Η διαφορά των 10 βαθμών είναι σημαντική, όμως δεν την κοιτάμε. Έχουμε ακόμη παιχνίδια να παίξουμε και το πρωτάθλημα έχει μέλλον».