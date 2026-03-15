Δίχως το παραμικρό πρόβλημα ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 3-0 του Λεβαδειακού, ξαναπάτησε στην κορυφή και... φουλάρει για την τελική μάχη του τίτλου μέσω των playoffs! Τάισον, Γερεμέγεφ, Χατσίδης οι σκόρερ.

Ο ΠΑΟΚ ξεκινώντας εξαιρετικά και στα δύο ημίχρονα επικράτησε με 3-0 του Λεβαδειακού και έφτασε τον Ολυμπιακό στους 57 βαθμούς. Ο Τάισον στο 7' άνοιξε το σκορ, ενώ στο δεύτερο ημίχρονο ο Γερεμέγεφ στο 47' και ο Χατσίδης στο 57' διαμόρφωσαν το τελικό 3-0.

Σκόραρε από νωρίς και το κράτησε με άνεση

Ο ΠΑΟΚ σε ένα συναισθηματικά φορτισμένο κλίμα λόγω της δολοφονίας του 20χρονου Κλεομένη, μπήκε πολύ δυνατά και μόλις στο 7' κατάφερε να σκοράρει. Συγκεκριμένα ο Κωνσταντέλιας έκλεψε την μπάλα από τον Κορνέζο, πάσαρε στον αμαρκάριστο Κλέιτον και αυτός προ κενής εστίας μετά την προσποίηση που έκανε άνοιξε το σκορ.

Οι φιλοξενούμενοι στο 16' προσπάθησαν να απειλήσουν, αλλά ο Λόβρεν με εξαιρετικό τάκλιν έδιωξε την μπάλα, μια επέμβαση που στόπερ των γηπεδούχων πανηγύρισε με την ψυχή του.

Διακοπή στο 20' στη μνήμη του Κλεομένη

Μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου αγωνιστικά δεν έγινε κάτι σημαντικό. Στο 20' ωστόσο το παιχνίδι σταμάτησε στη μνήμη του 20χρονου δολοφονημένου φίλου του ΠΑΟΚ με όλο το γήπεδο να φωνάζει το όνομά του.

Ίδιο δυνατό ξεκίνημα και περίπατος στο δεύτερο

Στο δεύτερο ημίχρονο οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν ακόμα πιο δυνατά και μέσα σε ένα τέταρτο κατάφεραν να τελειώσουν το παιχνίδι πετυχαίνοντας δύο γκολ. Η αρχή έγινε στο 47' με τον Χατσίδη να κάνει ασίστ στον Γερεμέγεφ και αυτός με μακρινό σουτ να κάνει το 2-1.

Δέκα λεπτά αργότερα οι «ασπρόμαυροι» ανέβασαν ακόμα περισσότερο τον δείκτη του σκορ με τον Χατσίδη μετά την προσποίηση του Οζντόεφ να σκοράρει κάνοντας στο 57' το 3-0. Ένα σκορ που έμεινε ως το τέλος με τον ΠΑΟΚ να επικρατεί του Λεβαδειακού με 3-0 και να φτάνει τον Ολυμπιακό στους 57 βαθμούς.