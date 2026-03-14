Ο ΠΑΟΚ θα παίξει κόντρα στον Λεβαδειακό χωρίς Γιακουμάκη, Ζίβκοβιτς, Κένι.

Τρεις σημαντικές απουσίες, όπως αναμενόταν, θα έχει ο ΠΑΟΚ στο αυριανό εντός έδρας ματς με τον Λεβαδειακό.

Ο τεχνικός του Δικεφάλου Ραζβάν Λουτσέσκου δεν μπορεί να υπολογίζει τους τραυματίες Ζίβκοβιτς, Γιακουμάκη, Κένι. Αντίθετα, έτοιμοι είναι οι Πέλκας, Παβλένκα, Λόβρεν και λογικά θα είναι στην αποστολή. Τουλάχιστον οι δύο πρώτοι.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ: «Όλα έτοιμα για μία ακόμη μάχη. Το αγωνιστικό τμήμα του Δικεφάλου ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το παιχνίδι κόντρα στον Λεβαδειακό στο γήπεδο της Τούμπας για την 25η αγωνιστική της Stoiximan Super League 2025-26.

Η τελευταία προπόνηση της ομάδας ήταν αφιερωμένη στην τακτική προσέγγιση της επικείμενης αναμέτρησης, ενώ ειδικό πρόγραμμα έγινε για τις στατικές φάσεις. Οι Γιώργος Γιακουμάκης, Τζόντζο Κένι και Αντρίγια Ζίβκοβιτς υποβλήθηκαν σε θεραπεία».

Η πιθανότερη ενδεκάδα είναι η εξής: Στο τέρμα ο Τσιφτσής, δεξί μπακ ο Σάντσες, αριστερό ο Μπάμπα και στόπερ οι Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης. Στα χαφ οι Μεϊτέ, Οζντόεφ, δεκάρι ο Κωνσταντέλιας, αριστερά ο Τάισον και δεξιά ο Χατσίδης ή ο Ντεσπόντοφ. Στην κορυφή θα παίξει ο Γερεμέγεφ.