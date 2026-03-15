Ένας τρόπος σκοραρίσματος συνδέει τις τρεις αναμετρήσεις του Ολυμπιακού με τον ΟΦΗ για να έρθουν και οι ισάριθμες νίκες.

Επιστροφή στις νίκες για τον Ολυμπιακό στη Stoiximan Superleague καθώς οι Πειραιώτες έφυγαν νικητές από το Ηράκλειο της Κρήτης κόντρα στον ΟΦΗ με σκορ 3-0 και συνεχίζουν τη μάχη της πρώτης θέσης.

Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί επέστρεψε στα γκολ λίγες ώρες μετά την ανανέωση του συμβολαίου του και την παράσταση έκλεψε η κίνηση του Ταρέμι να αφήσει το πέναλτι στον Μουζακίτη για να διαμορφώσει το τελικό 3-0.

Ωστόσο, αυτή η εκτέλεση ήταν ο συνδετικός κρίκος με τα προηγούμενα δύο παιχνίδια του Ολυμπιακού κόντρα στον ΟΦΗ. Πρόκειται για τα γκολ που προέρχεται από στατικές φάσεις, κάτι που σίγουρα δεν αποτελεί ατού για το σύνολο του Μεντιλίμπαρ.

Ωστόσο κόντρα στους Κρητικούς, από τα εννιά γκολ σε πρωτάθλημα και Σούπερ Καπ, οι Πειραιώτες έχουν βρει τέσσερα τέρματα με αυτόν τον τρόπο, φέρνοντας και το 3x3 με επιμέρους σκορ 9-0.

Ας τα δούμε με τη σειρά. Στο εντός έδρας παιχνίδι του Ολυμπιακού για το πρωτάθλημα, ο Ελ Καμπί σκόραρε επίσης δύο φορές ενώ ο Στρεφέτσα είχε διαμορφώσει το τελικό 3-0. Στο πρώτο γκολ του Μαροκινού, το τέρμα προήλθε από εκτέλεση κόρνερ του Στρεφέτσα, ο Πιρόλα έκανε το τακουνάκι στο πρώτο δοκάρι και ο Μαροκινός με ανάποδο ψαλίδι έκανε το 1-0.

Στον αγώνα του Σούπερ Καπ, οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στην παράταση (0-0) όπου η ομάδα του Μεντιλίμπαρ βρήκε δύο γκολ από στατικές φάσεις. Αρχικά με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ταρέμι και στη συνέχεια με κεφαλιά του Καλογερόπουλου από φάουλ του Μουζακίτη, με τον Γιαζίτσι να διαμορφώνει το τελικό 3-0.