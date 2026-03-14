Ο Άρης και ο ΟΦΗ θα συγκρουστούν την τελευταία αγωνιστική, ενώ Ατρόμητος και Βόλος διεκδικούν κι αυτοί το εισιτήριο για τα playoffs 5-8, όπου θα βρίσκεται ο Λεβαδειακός.

Ο Άρης ήρθε ισόπαλος 0-0 εκτός έδρας με τον Πανσερραϊκό, αγωνιζόμενος με παίκτη λιγότερο από το 60'. Έτσι, δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στα playoffs 5-8 και το ίδιο ισχύει για τον ΟΦΗ μετά την ήττα με κάτω τα χέρια από τον Ολυμπιακό με 3-0.

Οι δύο ομάδες, λοιπόν, την 26η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της Super League θα δώσουν στο «Κλ. Βικελίδης» έναν τελικό για την είσοδο στα playoffs 5-8. Εκεί δεδομένα είναι ο Λεβαδειακός, ο οποίος έχει δύο ματς λιγότερα και 39 βαθμούς.

Ο νικητής της αναμέτρησης Άρης - ΟΦΗ θα είναι σίγουρα στην οκτάδα. Ακόμα κι αν Ατρόμητος και Βόλος που ακολουθούν επικρατήσουν στα δύο τελευταία ματς. Κι αυτό γιατί ο Άρης είναι στο +1, ενώ οι Κρητικοί με διπλό θα προσπεράσουν τον αντίπαλό τους. Ο Ατρόμητος είναι στους 28 κι έχει εντός την ΑΕΚ κι εκτός τον Λεβαδειακό. Ο Βόλος επίσης έχει 28 και παίζει εκτός με την Κηφισιά κι εντός με τον ΠΑΟΚ.

Οι ισοβαθμίες

Άρης και ΟΦΗ δεν μπορούν να ισοβαθμήσουν. Αλλά επειδή δεν αποκλείεται ακόμα και τριπλή ισοβαθμία (τετραπλή δεν γίνεται, αφού δεν μπορούν να ισοβαθμήσουν Άρης και ΟΦΗ, ένας από τους δύο θα είναι αν συμβεί τριπλή ισοβαθμία), θ' αναφέρουμε όλα τα αποτελέσματα των ομάδων που διεκδικούν τη συμμετοχή τους στα playoffs 5-8.

Το αν υπάρχει πιθανότητα ισοβαθμίας δύο ή τριών ομάδων θα το γνωρίζουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια μετά και τα κυριακάτικα αποτελέσματα των Ατρόμητου και Βόλου. Φυσικά θα πρέπει να τονίσουμε το εξής. Μαθηματικά, αν ο Παναιτωλικός νικήσει τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο και η Κηφισιά τον Βόλο, έχουν επίσης ελπίδες για μία θέση στην οκτάδα. Αρκεί να μην νικήσουν Ατρόμητος και Βόλος την Κυριακή. Διότι έχουν 28, ενώ Παναιτωλικός και Κηφισιά είναι στους 24. Θα είναι δηλαδή 31-27 η βαθμολογία και δεν καλύπτεται.

Τα αποτελέσματα των τεσσάρων ομάδων

ΟΦΗ - Άρης 3-0

Άρης - ΟΦΗ 15/3

* Μεταξύ τους δεν μπορούν να ισοβαθμήσουν.

Άρης - Ατρόμητος 0-0

Ατρόμητος - Άρης 1-2

*Ο Άρης έχει την ισοβαθμία

Άρης - Βόλος 2-0

Βόλος - Άρης 1-1

*Ο Άρης έχει την ισοβαθμία

Ατρόμητος - ΟΦΗ 1-2

ΟΦΗ - Ατρόμητος 1-3

*Ο Ατρόμητος έχει την ισοβαθμία

Ατρόμητος - Βόλος 0-1

Βόλος - Ατρόμητος 0-3

* Ο Ατρόμητος έχει την ισοβαθμία

ΟΦΗ - Βόλος 0-1

Βόλος - ΟΦΗ 1-1

* Ο Βόλος έχει την ισοβαθμία

Το πρόγραμμα

ΟΦΗ - Ολυμπιακός 0-3

Πανσερραϊκός - Άρης 0-0

ΑΕΛ Novibet - Αστέρας Aktor

Κηφισιά - Βόλος 16:00

ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός 18:00

Ατρόμητος - ΑΕΚ 19:30

Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός 21:00

26η Αγωνιστική (19:00)

Αστέρας Aktor - Παναθηναϊκός

ΑΕΚ - Κηφισιά

Άρης - ΟΦΗ

Βόλος - ΠΑΟΚ

Λεβαδειακός - Ατρόμητος

Ολυμπιακός - ΑΕΛ Novibet

Παναιτωλικός - Πανσερραϊκός

Η βαθμολογία της 25ης αγωνιστικής

1. Ολυμπιακός 57

2. AEK 56 (24 αγ.)

3. ΠΑΟΚ 54 (24 αγ.)

4. Παναθηναϊκός 45 (24 αγ.)

-------------------------------------

5. Λεβαδειακός 39 (24 αγ.)

6. Άρης 30

7. ΟΦΗ 29

8. Ατρόμητος 28 (24 αγ.)

--------------------------------------

9. Βόλος 28 (24 αγ.)

10. Παναιτωλικός 24 (24 αγ.)

11. Κηφισιά 24 (24 αγ.)

12. ΑΕΛ Novibet 22

13. Αστέρας Τρίπολης 17

14. Πανσερραϊκός 16