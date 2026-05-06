Το Gazzetta γράφει για τις βασικές σκέψεις για την… άκρη του πάγκου του Άρη σε περίπτωση διατήρησης της υπάρχουσας ιδιοκτησιακής κατάστασης.

Ο αστερίσκος είναι απαραίτητος σε οτιδήποτε αφορά την επόμενη μέρα του Άρη. Προφανώς αυτός σχετίζεται με το ενδεχόμενο ιδιοκτησιακής αλλαγής και της δεδομένης προσπάθειας του ΑΣ Άρης για την εύρεση υποψηφίου αγοραστή. Κόντρα στην παρατεταμένη φημολογία των τελευταίων εβδομάδων, στην παρούσα στιγμή, δεν επιβεβαιώνεται η ύπαρξη κατατεθειμένου επενδυτικού ενδιαφέροντος. Δεν αποκλείεται μάλιστα, σύντομα, να προχωρήσει ο ΑΣ Άρης στην κοινοποίηση του συνόλου των ενεργειών που έγιναν προς αυτήν την κατεύθυνση παράλληλα της δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων. Η δε ΠΑΕ Άρης, πρόσφατα, επικοινώνησε εκ νέου τη διαρροή με την οποία είχε αναφέρει ότι κανείς δεν έχει καταθέσει επίσημο ενδιαφέρον για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών, σημειώνοντας επίσης ότι ήδη λειτουργεί για την ερχόμενη σεζόν.

Το τελευταίο πιστοποιείται και μέσα από τις ενέργειες των «κίτρινων» στην αγορά. Οι δράσεις των Θόδωρου Καρυπίδη, Ρούμπεν Ρέγες υποδηλώνουν ότι ήδη κινούνται με φόντο την επόμενη μέρα και μένει να κοινοποιηθεί το πλάνο. Αντικειμενικά, πρώτα συμπεράσματα θα εξαχθούν μέσα από την επιλογή προπονητή. Έως και τον περασμένο Μάρτη, ο Άρης είχε εστιάσει στην περίπτωση του Νίκου Παπαδόπουλου γνωρίζοντας τα «θέλω» του νυν τεχνικού του Λεβαδειακού αλλά και τις προϋποθέσεις συνεργασίας μαζί του. Στο ίδιο διάστημα, οι πιθανότητες διατήρησης του Μιχάλη Γρηγορίου ήταν σχεδόν μηδενικές. Αυτή η συνεργασία εντάχθηκε εντός συγκεκριμένου (χρονικά) πλαισίου, πλέον όμως κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο επέκτασής της, δίχως αυτό να σημαίνει ότι αποτελεί τη βασική επιλογή. Η βελτιωμένη εικόνα που παρουσίασε ο Άρης στα τελευταία παιχνίδια είναι ένας από τους λόγους της στροφής που παρατηρείται ή μάλλον, του μη αποκλεισμού παραμονής του.

Πηγαίνοντας στην περίπτωση του Σεμπάστιαν Λέτο, το όνομα του Αργεντίνου προπονητή επίσης συζητείται καιρό τώρα στο «Κλ. Βικελίδης». Εκτιμάται η δουλειά που έκανε στην Κηφισιά παράλληλα της ποδοσφαιρικής φιλοσοφίας του αλλά και της εικόνας που είχε η ομάδα του πριν τις πωλήσεις των Τεττέη-Παντελίδη οι οποίες δεν αλλοίωσαν απλά τα χαρακτηριστικά της, αλλά αφαίρεσαν τα περισσότερα εξ’ αυτών. Η περίπτωσή του όμως εμπεριέχει βαθμό δυσκολίας κι αυτός αφορά τις σκέψεις του Λέτο για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Πέραν των παραπάνω ονομάτων, προφανέστατα υπάρχει και το ενδεχόμενο παροχής του… δικαιώματος επιλογής στον Ρούμπεν Ρέγες. Είναι γνωστό ότι καμία από τις φετινές επιλογές προπονητή δεν έφεραν την υπογραφή του Ισπανού τεχνικού διευθυντή παρά μόνο τη συγκατάθεσή του. Εξαίρεση αποτέλεσε ο (περίπου) επιπλέον μήνας παραμονής του Μαρίνου Ουζουνίδη στην τεχνική ηγεσία καθώς αποτέλεσε εισήγηση του Ρέγες η διατήρηση του Έλληνα τεχνικού μετά τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό.

Πριν τον ερχομό του Μανόλο Χιμένεθ, ο Ρούμπεν Ρέγες θεωρούσε ότι ο Άρης χρειαζόταν κάτι πιο «φρέσκο» σε επίπεδο ποδοσφαιρικών ιδεών, τελικώς όμως υπερίσχυσε η άποψη – που εξέφραζε ο Θόδωρος Καρυπίδης – περί της αναγκαιότητας γνώσης της ελληνικής πραγματικότητας. Το ίδιο κριτήριο υπερίσχυσε και στην περίπτωση του Μιχάλη Γρηγορίου. Πληροφορίες του Gazzetta αναφέρουν ότι ο Ρέγες έχει καταθέσει τις σκέψεις του και επιλογές από την ισπανική αγορά – βάσει των οικονομικών προδιαγραφών που έλαβε από τον Θόδωρο Καρυπίδη – κι αν αυτή η λίστα θα μπει σε καθεστώς υλοποίησης, θα εξαρτηθεί από αρκετούς παράγοντες. Προφανέστατα και από τη στάση που θα κρατήσουν οι προπονητές που βρίσκονται σε πρώτο πλάνο.