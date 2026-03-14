Η ΑΕΛ Novibet έφτασε στην ισοφάριση απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Σαγάλ.

Ο Αστέρας Τρίπολης είχε πάρει το προβάδισμα με το εξαιρετικό χτύπημα φάουλ του Μπαρτόλο, αλλά στο δεύτερο μέρος η ΑΕΛ Novibet κατάφερε να βγάλει αντίδραση ισοφαρίζοντας στο 55' με τον Σαγάλ.

Ο Σουρλής έπεσε στην περιοχή μετά από μαρκάρισμα του Αλάγκμπε και ο Τσακαλίδης έδειξε την άσπρη βούλα. Ο Σαγάλ ανέλαβε την εκτέλεση του πέναλτι, βρήκε δίχτυα και ισοφάρισε σε 1-1.