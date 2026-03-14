ΑΕΛ Novibet - Αστέρας Τρίπολης: Το γκολ του Σαγάλ με πέναλτι για το 1-1
Η ΑΕΛ Novibet έφτασε στην ισοφάριση απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Σαγάλ.
Ο Αστέρας Τρίπολης είχε πάρει το προβάδισμα με το εξαιρετικό χτύπημα φάουλ του Μπαρτόλο, αλλά στο δεύτερο μέρος η ΑΕΛ Novibet κατάφερε να βγάλει αντίδραση ισοφαρίζοντας στο 55' με τον Σαγάλ.
Ο Σουρλής έπεσε στην περιοχή μετά από μαρκάρισμα του Αλάγκμπε και ο Τσακαλίδης έδειξε την άσπρη βούλα. Ο Σαγάλ ανέλαβε την εκτέλεση του πέναλτι, βρήκε δίχτυα και ισοφάρισε σε 1-1.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.