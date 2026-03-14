Ο Φωτιάς κάλεσε για on field review τον Τσακαλίδη σε χέρι του Μπατουμπινσικά, αλλά διατηρήθηκε η αρχική απόφαση για φάουλ.

Στο 23ο λεπτό της αναμέτρησης ΑΕΛ Novibet - Αστέρας Τρίπολης, ο Οκό διεκδίκησε την μπάλα με τον Μπατουμπινσικά, με τον Τσακαλίδη να καταλογίζει φάουλ υπέρ των γηπεδούχων.

Η μπάλα ωστόσο βρήκε το χέρι του αμυντικού της ΑΕΛ Novibet με τον Φωτιά να καλεί τον Τσακαλίδη για on field review προκειμένου να τσεκάρει παράβαση πέναλτι.

Ο Τσακαλίδης μετά τον έλεγχο διατήρησε την αρχική του απόφαση θεωρώντας πως πρώτα έγινε το φάουλ και μετά το χέρι.