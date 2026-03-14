ΑΕΛ Novibet - Αστέρας Τρίπολης: Ο Τσακαλίδης κλήθηκε στο VAR για χέρι - πέναλτι του Μπατουμπινσικά, αλλά διατήρησε την αρχική απόφαση
Στο 23ο λεπτό της αναμέτρησης ΑΕΛ Novibet - Αστέρας Τρίπολης, ο Οκό διεκδίκησε την μπάλα με τον Μπατουμπινσικά, με τον Τσακαλίδη να καταλογίζει φάουλ υπέρ των γηπεδούχων.
Η μπάλα ωστόσο βρήκε το χέρι του αμυντικού της ΑΕΛ Novibet με τον Φωτιά να καλεί τον Τσακαλίδη για on field review προκειμένου να τσεκάρει παράβαση πέναλτι.
Ο Τσακαλίδης μετά τον έλεγχο διατήρησε την αρχική του απόφαση θεωρώντας πως πρώτα έγινε το φάουλ και μετά το χέρι.
