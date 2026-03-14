Μεντιλίμπαρ: «Ήμασταν πιο σοβαροί και αποφασισμένοι, η ανανέωση έδωσε αυτοπεποίθηση στον Ελ Καμπί»
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είδε στα γενέθλιά του τον Ολυμπιακό να επικρατεί με 0-3 στο Παγκρήτιο επί του ΟΦΗ, με τον Ισπανό τεχνικό των ερυθρόλευκων να μιλάει στην Cosmote TV μετά το παιχνίδι.
Για το αν ήταν δώρο για τα γενέθλια του: «Φυσικά, όταν τα γενέθλια συμπίπτουν με παιχνίδι, ζητάμε τη νίκη. Οι παίκτες μπήκαν σοβαρά και νίκησαν, αυτό είχα ζητήσει».
Τι του άρεσε περισσότερο: «Ήμασταν πιο σοβαροί και πιο δεμένοι. Κατεβήκαμε περισσότερο στην αντίπαλη περιοχή, πλησιάσαμε περισσότερο στην εστία και ήμασταν πιο αποφασισμένοι».
Για το πόσο χαρούμενο τον κάνει η ανανέωση του συμβολαίου του Ελ Καμπί και τα γκολ που σημείωσε: «Τον βοήθησε η ανανέωση. Τον κάνει να νιώθει πιο άνετος και του έδωσε αυτοπεποίθηση».
