Μεντιλίμπαρ: «Ήμασταν πιο σοβαροί και αποφασισμένοι, η ανανέωση έδωσε αυτοπεποίθηση στον Ελ Καμπί»

Ο τεχνικός του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αναφέρθηκε στα κλειδιά της νίκης στο Ηράκλειο επί του ΟΦΗ και στο νέο συμβόλαιο που υπέγραψε ο Ελ Καμπί.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είδε στα γενέθλιά του τον Ολυμπιακό να επικρατεί με 0-3 στο Παγκρήτιο επί του ΟΦΗ, με τον Ισπανό τεχνικό των ερυθρόλευκων να μιλάει στην Cosmote TV μετά το παιχνίδι.

Για το αν ήταν δώρο για τα γενέθλια του: «Φυσικά, όταν τα γενέθλια συμπίπτουν με παιχνίδι, ζητάμε τη νίκη. Οι παίκτες μπήκαν σοβαρά και νίκησαν, αυτό είχα ζητήσει».

Τι του άρεσε περισσότερο: «Ήμασταν πιο σοβαροί και πιο δεμένοι. Κατεβήκαμε περισσότερο στην αντίπαλη περιοχή, πλησιάσαμε περισσότερο στην εστία και ήμασταν πιο αποφασισμένοι».

Για το πόσο χαρούμενο τον κάνει η ανανέωση του συμβολαίου του Ελ Καμπί και τα γκολ που σημείωσε: «Τον βοήθησε η ανανέωση. Τον κάνει να νιώθει πιο άνετος και του έδωσε αυτοπεποίθηση».