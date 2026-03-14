Superleague, η βαθμολογία: Πρώτος το Σαββατόβραδο ο Ολυμπιακός και… κοιτάει προς Περιστέρι!

Με το εύκολο πέρασμα από το Παγκρήτιο, ο Ολυμπιακός πέρασε ξανά μόνος πρώτος στη βαθμολογία έχοντας ένα ματς περισσότερο από την ΑΕΚ!

Με τη νίκη του στο Ηράκλειο επί του ΟΦΗ, ο Ολυμπιακός έχοντας ματς περισσότερο βρέθηκε στο +1 από την Ένωση, η οποία το απόγευμα της Κυριακής δοκιμάζεται στο Περιστέρι κόντρα στον Ατρόμητο. Πλέον ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στη 3η θέση και το -3 από τον Ολυμπιακό, τον οποίο όμως μπορεί να… πιάσει και πάλι βαθμολογικά αν επικρατήσει στην Τούμπα του Λεβαδειακού.

Tα αποτελέσματα της αγωνιστικής (25η)

Σάββατο 14 Μαρτίου

ΟΦΗ – Ολυμπιακός 0-3

Πανσερραϊκός – Αρης (7.30μμ)

ΑΕΛ Novibet - Αστέρας Τρίπολης (8μμ)

Κυριακή 15 Μαρτίου

Κηφισιά – Βόλος (4μμ)

ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός (6μμ)

Ατρόμητος – ΑΕΚ (7.30μμ)

Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός (9μμ)

Η βαθμολογία της 25ης αγωνιστικής

1. Ολυμπιακός 57

2. AEK 56 (24 αγ.)

3. ΠΑΟΚ 54 (24 αγ.)

4. Παναθηναϊκός 45 (24 αγ.)

-------------------------------------

5. Λεβαδειακός 39 (24 αγ.)

6. ΟΦΗ 29

7. Άρης 29 (24 αγ.)

8. Ατρόμητος 28 (24 αγ.)

--------------------------------------

9. Βόλος 28 (24 αγ.)

10. Παναιτωλικός 24 (24 αγ.)

11. Κηφισιά 24 (24 αγ.)

12. ΑΕΛ Novibet 21 (24 αγ.)

13. Αστέρας Τρίπολης 16 (24 αγ.)

14. Πανσερραϊκός 15

H επόμενη αγωνιστική (26η – τελευταία κανονικής περιόδου)

Κυριακή 22 Μαρτίου

Αστέρας Τρίπολης – Παναθηναϊκός

Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός

ΑΕΚ – Κηφισιά

Αρης – ΟΦΗ

Βόλος – ΠΑΟΚ

Λεβαδειακός – Ατρόμητος

Ολυμπιακός – ΑΕΛ Novibet

ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΤΣ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΣΤΙΣ 7ΜΜ

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:

Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:

-το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

-τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

-τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

