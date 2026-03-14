Superleague, η βαθμολογία: Πρώτος το Σαββατόβραδο ο Ολυμπιακός και… κοιτάει προς Περιστέρι!
Με τη νίκη του στο Ηράκλειο επί του ΟΦΗ, ο Ολυμπιακός έχοντας ματς περισσότερο βρέθηκε στο +1 από την Ένωση, η οποία το απόγευμα της Κυριακής δοκιμάζεται στο Περιστέρι κόντρα στον Ατρόμητο. Πλέον ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στη 3η θέση και το -3 από τον Ολυμπιακό, τον οποίο όμως μπορεί να… πιάσει και πάλι βαθμολογικά αν επικρατήσει στην Τούμπα του Λεβαδειακού.
Tα αποτελέσματα της αγωνιστικής (25η)
Σάββατο 14 Μαρτίου
ΟΦΗ – Ολυμπιακός 0-3
Πανσερραϊκός – Αρης (7.30μμ)
ΑΕΛ Novibet - Αστέρας Τρίπολης (8μμ)
Κυριακή 15 Μαρτίου
Κηφισιά – Βόλος (4μμ)
ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός (6μμ)
Ατρόμητος – ΑΕΚ (7.30μμ)
Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός (9μμ)
Η βαθμολογία της 25ης αγωνιστικής
1. Ολυμπιακός 57
2. AEK 56 (24 αγ.)
3. ΠΑΟΚ 54 (24 αγ.)
4. Παναθηναϊκός 45 (24 αγ.)
-------------------------------------
5. Λεβαδειακός 39 (24 αγ.)
6. ΟΦΗ 29
7. Άρης 29 (24 αγ.)
8. Ατρόμητος 28 (24 αγ.)
--------------------------------------
9. Βόλος 28 (24 αγ.)
10. Παναιτωλικός 24 (24 αγ.)
11. Κηφισιά 24 (24 αγ.)
12. ΑΕΛ Novibet 21 (24 αγ.)
13. Αστέρας Τρίπολης 16 (24 αγ.)
14. Πανσερραϊκός 15
H επόμενη αγωνιστική (26η – τελευταία κανονικής περιόδου)
Κυριακή 22 Μαρτίου
Αστέρας Τρίπολης – Παναθηναϊκός
Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός
ΑΕΚ – Κηφισιά
Αρης – ΟΦΗ
Βόλος – ΠΑΟΚ
Λεβαδειακός – Ατρόμητος
Ολυμπιακός – ΑΕΛ Novibet
ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΤΣ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΣΤΙΣ 7ΜΜ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:
Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:
-το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).
-τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).
-τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
-την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
-Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
-Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
-Οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
