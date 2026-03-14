Ο Μιχάλης Γρηγορίου έκανε αλλαγές στην επίθεση του Άρη για το ματς με τον Πανσερραϊκό.

Αλλαγές σε πρόσωπα στην επίθεση έκανε ο Μιχάλης Γρηγορίου. Ο τεχνικός του Άρη σε σχέση με το ματς κόντρα στον Ατρόμητο ξεκινάει τους Μορόν, Μπουσαϊντ, Ντούντου και Αλφαρέλα κόντρα στον Πανσερραϊκό.

Στο παιχνίδι με τους Περιστεριώτες στην επίθεση είχαν ξεκινήσει οι Δώνης, Καντεβέρε, Πέρεθ και Γκαρέ. Αλλάζει δηλαδή όλη την τετράδα! Στο τέρμα θα είναι ο Αθανασιάδης, δεξί μπακ ο Τεχέρο, αριστερό ο Μεντίλ και στόπερ οι Φαμπιάνο, Ρόουζ. Στα χαφ θα παίξουν οι Χόνγκλα, Ράτσιτς, στα άκρα οι Ντουντού, Μπουσαϊντ και στην επίθεση ο Αλφαρέλα θα είναι κοντά στον Μορόν.

Στον πάγκο του Άρη είναι οι Παναγίδης, Γιαννιώτας, Κέρκεζ, Καράι, Φαντιγκά, Βοριαζίδης, Φρίντεκ, Διούδης, Δώνης, Πέρεθ, Κουαμέ, Νινγκ.

Ο Πανσερραϊκός θα ξεκινήσει με τον Τιναλίνι στο τέρμα, τριάδα στην άμυνα τους Φέλτες, Ντε Μάρκο και Κάλινιν. Δεξί μπακ χαφ θα είναι ο Λύρατζης, αριστερό ο Τσαούσης και στα χαφ οι Ομεονγκά, Δοϊρανλής. Στην επίθεση θα είναι οι Ριέρα, Τεϊσέιρα, Ιβάν.

Στον πάγκο του Πανσερραϊκού είναι οι Τσομπανίδης, Καρασαλίδης, Γκελασβίλι, Γεωργιάδης, Αρμουγκόμ, Ρικέλμε, Λιάσος, Ρούμιαντσεβ, Μπρουκς, Σοφιανός, Μασκανάκης, Καρέλης.