Χαμζά Μεντίλ, Λορέν Μορόν και Μάρτιν Χόνγκλα δεν υπολογίζονται από τον Μιχάλη Γρηγορίου ενόψει του εκτός έδρας αγώνα (3/5) με τον ΟΦΗ.

Ειδικά στην περίπτωση του Μάρτιν Χόνγκλα και σε συνεργασία με τον Καμερουνέζο ποδοσφαιριστή, ο Άρης θα πρέπει να αποφασίσει τον τρόπο διαχείρισης του προβλήματος τραυματισμού στο γόνατο. Αυτός είναι εξάλλου ο λόγος του συντηρητικού προγράμματος που χρειάστηκε να ακολουθήσει κάμποσες προπονητικές εβδομάδες και με φόντο τον αγώνα του Σαββατοκύριακου. Ο Χαμζά Μεντίλ δεν προπονείται με την υπόλοιπη ομάδα λόγω ενοχλήσεων στη γάμπα, για τον ίδιο λόγο ο Λορέν Μορόν ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα εκγύμνασης.