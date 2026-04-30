Άρης: Με τουλάχιστον τρεις απουσίες κόντρα στον ΟΦΗ
Ειδικά στην περίπτωση του Μάρτιν Χόνγκλα και σε συνεργασία με τον Καμερουνέζο ποδοσφαιριστή, ο Άρης θα πρέπει να αποφασίσει τον τρόπο διαχείρισης του προβλήματος τραυματισμού στο γόνατο. Αυτός είναι εξάλλου ο λόγος του συντηρητικού προγράμματος που χρειάστηκε να ακολουθήσει κάμποσες προπονητικές εβδομάδες και με φόντο τον αγώνα του Σαββατοκύριακου. Ο Χαμζά Μεντίλ δεν προπονείται με την υπόλοιπη ομάδα λόγω ενοχλήσεων στη γάμπα, για τον ίδιο λόγο ο Λορέν Μορόν ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα εκγύμνασης.
