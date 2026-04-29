Ακόμη τέσσερις αγώνες δίχως βαθμολογικό κίνητρο περιλαμβάνει το πρόγραμμα του Άρη και ο Μιχάλης Γρηγορίου είναι δεδομένο ότι θα «ανοίξει» το rotation…

Η απώλεια βαθμολογικού ενδιαφέροντος των Playoff 5-8 προφανέστατα οδηγεί τον Μιχάλη Γρηγορίου σε αλλαγή τακτικού σχεδίου ενόψει των τεσσάρων παιχνιδιών που απομένουν για την ολοκλήρωση της σεζόν. Αναμφίβολα πρόκειται για μια ακόμη εξέλιξη που κάνει τον καθένα να προβληματίζεται για την ορθότητα του προγραμματισμού της χρονιάς από τη διοργανώτρια αρχή του Πρωταθλήματος και την αγγαρεία στην οποία υποβάλλει τέσσερις ομάδες.

Ενόψει αυτών των τεσσάρων αγώνων, είναι βέβαιο ότι ο Μιχάλης Γρηγορίου θα προχωρήσει στη διεύρυνση του rotation έχοντας να διαχειριστεί α) την έλλειψη κινήτρου και β) προβλήματα τραυματισμών τα οποία αντιμετωπίζουν αρκετοί από τους παίκτες του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση του Μάρτιν Χόνγκλα ο οποίος ήρθε στη Θεσσαλονίκη με πρόβλημα στο γόνατο κι αυτό διαχειρίζεται εδώ και τουλάχιστον δυόμισι μήνες. Στην πραγματικότητα, στην περίπτωση του έμπειρου μέσου θα πρέπει να αποφασιστεί ο τρόπος αντιμετώπισής του με φόντο την ερχόμενη σεζόν.

Είναι εξίσου δεδομένο ότι θα υπάρξει διαχείριση παικτών όπως οι Καντεβέρε, Μορόν, Δώνης οι οποίοι στο τελευταίο διάστημα είχαν να αντιμετωπίσουν μυϊκά προβλήματα και σίγουρα θα υπάρξει επιλογή των αγώνων στους οποίους θα χρησιμοποιηθούν. Αντιθέτως, νεαροί παίκτες οι οποίοι δεν βρήκαν χρόνο συμμετοχής στη διάρκεια της σεζόν, πλέον δεν υπάρχει ούτε ένας λόγος για να μην πάρουν τις ευκαιρίες τους. Ειδικά από τη στιγμή που άλλοι ποδοσφαιριστές, όπως οι Ούρος Ράτσιτς, Φαμπιάνο Λέισμαν έχουν επιβαρυνθεί αρκετά και αγωνίζονταν ακατάπαυστα καθώς δεν υπήρχε η πολυτέλεια μη χρησιμοποίησής τους.