Καθώς ο Λορέν Μορόν θα επανέλθει στην κορυφή της επίθεσης του Άρη, οι «κίτρινοι» ελπίζουν ότι ο Ισπανός θα θυμηθεί τις περσινές και… προπέρσινες επιδόσεις του.

Έπειτα από 24 αγωνιστικές στην κανονική διάρκεια, κανείς δεν διασώθηκε από το συνολικό ναυάγιο του Άρη. Χάθηκαν ακόμη και αγωνιστικές σταθερές που είχαν να παρουσιάσουν οι «κίτρινοι» στην περασμένη διετία και οι οποίες – ως ένα βαθμό – αποτέλεσαν την κατευθυντήρια δύναμή τους. Σαν, για παράδειγμα, τον Λορέν Μορόν ο οποίος στην παρθενική χρονιά του στον Άρη σημείωσε 20 γκολ στη Stoiximan Superleague με συχνότητα σκοραρίσματος ένα γκολ ανά 76 αγωνιστικά λεπτά ενώ στη δεύτερη σημείωσε 18 τέρματα αλλά χρειάστηκε περισσότερα λεπτά στο χορτάρι. Σε κάθε περίπτωση όμως, η συνέπεια του Ισπανού στο σκοράρισμα ήταν ένα από τα στοιχεία πάνω στα οποία είχε πατήσει η ομάδα.

Φέτος, ο 32χρονος επιθετικός πραγματοποιεί την πιο «φτωχή» (σε παραγωγή τερμάτων) επαγγελματικά σεζόν του. Ναι, υπήρξαν κι άλλες περίοδοι στις οποίες είχε λιγότερα από τέσσερα γκολ, δεν είχε όμως τον ίδιο αγωνιστικό ρόλο και κατ’ επέκταση, τον ίδιο χρόνο συμμετοχής. Για παράδειγμα, στις γεμάτες σεζόν (2018-19 και 2019-20) με τη φανέλα της Μπέτις είχε σημειώσει 8 και 12 γκολ αντίστοιχα σε Πρωτάθλημα και Κύπελλο Ισπανίας. Στις τρεις που ακολούθησαν πριν «εγκαταλείψει» τη Σεβίλλη είχε ελάχιστο χρόνο συμμετοχής.

Είναι αλήθεια ότι φετινή πραγματικότητα, όπως την «προσφέρει» ο Ισπανός, είναι δυσκολοχώνευτη με χαρακτηριστικό το γεγονός ότι σπανίως σκοράρει. Ένα γκολ με τον Ατρόμητο (13/9/2025), ένα ακόμη με Ολυμπιακό (1/11/2025) και ΑΕΛ (29/11) και χρειάστηκε δύο μήνες για να βρει το επόμενο (25/1/2026) σε αγώνα με τον Λεβαδειακό. Εκ τότε δεν έχει βρει δίχτυα, είχε όμως να διαχειριστεί και τον τραυματισμό του στον μηνίσκο.

Ο Ισπανός προβλέπεται να επιστρέψει στο αρχικό σχήμα του Άρη στον εκτός έδρας αγώνα (14/3, 19:30) με τον Πανσερραϊκό και ο Μιχάλης Γρηγορίου δεν έχει άλλη επιλογή από την επένδυση σ’ αυτόν. Ξέρει ότι η τρομακτική δυσκολία της ομάδας του στην εύρεση του γκολ βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με τις χαμηλές επιδόσεις του Μορόν ο οποίος φέτος σκοράρει ανά περίπου 403 αγωνιστικά λεπτά στο Πρωτάθλημα. Αυτή η «συνήθεια» είναι αναγκαίο να αλλάξει ούτως ώστε να μπουν οι βάσεις για την εξασφάλιση θέσης στα Playoff 5-8 και επί της ουσίας στη διεκδίκηση της 5ης θέσης.