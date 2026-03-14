Οι έντεκα που ξεκινάει ο τεχνικός του ΟΦΗ Χρήστος Κόντης στο ματς με τον Ολυμπιακό.

Ο Χρήστος Κόντης άφησε στον πάγκο τους Σαλσίδο, Φούντα κι επέλεξε τον Ισέκα για την κορυφή της επίθεσης στο ματς με τον Ολυμπιακό. Ο τεχνικός του ΟΦΗ επιμένει σε σχήμα με τρεις στην άμυνα.

Ο ΟΦΗ, λοιπόν, θα ξεκινήσει με τον Χριστογεώργο στο τέρμα, δεξί μπακ χαφ θα είναι ο Κωστούλας, αριστερό ο Αθανασίου και τριάδα στην άμυνα οι Πούγγουρας, Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς. Στα χαφ θα παίξουν οι Ανδρούτσος, Κανελλόπουλος και οι Αποστολάκης, Νους θα πλαισιώνουν τον Ισέκα.

Στον πάγκο του ΟΦΗ βρίσκονται οι Λίλο, Κάτσικας, Μαρινάκης, Χατζηθεοδωρίδης, Χριστόπουλος, Βούκοτιτς, Μπαϊνοβιτς, Νέιρα, Φούντας, Σενγκέλια, Ρομάνο, Σαλσέδο.

