Ο Ραζβάν Μαρίν είναι από τους πιο φορμαρισμένους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ και οι αριθμοί του τις τελευταίες ημέρες επιβεβαιώνουν πως το δεξί του πόδι είναι... on fire.

Η ΑΕΚ έκανε την πιο ολοκληρωτική της εμφάνιση μέχρι την επόμενη στη Σλοβενία καθώς χρειάστηκε 49 λεπτά για να διαλύσει την Τσέλιε με 4-0 και εν συνεχεία έκανε... fair play, αλλά κυρίως διαχείριση ενόψει της δύσκολης συνέχεια και του απαιτητικού ματς με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Για να έρθει ένα τέτοιο αποτέλεσμα και με τέτοια εικόνα σημαίνει πως πολλοί παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς ήταν σε εξαιρετική βραδιά και εξ αυτών είναι ο Ραζβάν Μαρίν.

Θωρηκτό ο Μπάρναμπας Βάργκα, δαίμονας ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά, μηχανάκι ο Ορμπελίν Πινέδα, αεικίνητος ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς και φαρμακερός στις μεταβιβάσεις του ο Λούκα Γιόβιτς (του ελείψε η καλή τελική προσπάθεια), όμως ο Ρουμάνος χαφ με την εικόνα του και τα... «φαρμακερά» χτυπήματα του επιβεβαίωσε πως είναι σε φοβερή φόρμα.

Ο 29χρονος μέσος ήταν «μέσα» σε δύο από τα τέσσερα γκολ της Ένωσης, τα οποία προήλθαν από δικές του εκτελέσεις στατικών φάσεων, αποδεικνύοντας πως στον Δικέφαλο έχουν βρει «σπεσιαλίστα» σε αυτό το νευραλγικό κομμάτι, στο οποίο δουλεύει πολύ και ποντάρει πολλά ο Μάρκο Νίκολιτς.

Μετά το ματς ο Μαρίν ανέφερε πως το δεξί του πόδι είναι «on-fire» κι αυτό αποδεικνύεται με αριθμούς. Συγκεκιρμένα σε διάστημα 40 ημερών, από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό την 1 Φεβρουαρίου (μια μέρα πριν γίνει πατέρας για δεύτερη φορά) μέχρι και τον θρίαμβο του Τσέλιε ο διεθνής Ρουμάνος μέσος μετράει δύο γκολ και έξι ασίστ σε επτά ματς, προερχόμενα όλα από το «φαρμακερό» δεξί του πόδι, ενώ από δική του δημιουργία προηγήθηκε η ΑΕΚ στα έξι παιχνίδια που βρήκε γκολ.

Αξιοσημείωτο, πως αυτή η αγωνιστική άνοδος του Μαρίν έχει «συνδεθεί» με την προσθήκη του Βάργκα στο αγωνιστικό πλάνο του Νίκολιτς, Ο Ρουμάνος έχει δημιουργήσει τα τέσσερα από τα πέντε γκολ που έχει σκοράρει μέχρι στιγμής ο διεθνής Ούγγρος killer με τον Δικέφαλο στο στήθος.

Οι 40 μέρες του «καυτού» Μαρίν

1/2, ΑΕΚ - Oλυμπιακός 1-1: Από εκτέλεση κόρνερ του Μαρίν ο Μπάρναμπας Βάργκα άνοιξε το σκορ στο 59o λεπτό του ντέρμπι της Νέας Φιλαδέλφειας, με το παρθένικο του γκολ με τα κιτρινόμαυρα.

8/2, Πανσερραϊκός - ΑΕΚ 0-4: Έπειτα από ακόμα ένα χτύπημα κόρνερ του Μαρίν ο Βάργκα έκανε το 0-1 στην έδρα του Πανσερραϊκού στο 55ο λεπτό. Στο 89' ο Μαρίν ευστόχησε σε πέναλτι για το 0-2 και δύο λεπτά αργότερα (90+1') από ακόμα μία εκτέλεση κόρνερ ο Μάρκο Γκρούγιτς έκανε το 0-3.

22/2, ΑΕΚ - Λεβαδειακός 4-0: Ο Άρολντ Μουκουντί άνοιξε το σκορ στο 5ο λεπτό έπειτα από κόρνερ του Μαρίν και στο 68' ο Ρουμάνος διμαόρφωσε το τελικό 4-0 με σουτ από το ημικύκλιο έπειτα από ασίστ του Ρόμπερτ Λιούμπισιτς.

1/3, Βόλος - ΑΕΚ 2-2: Ο Βάργκα ισοφάρισε σε 1-1 στο 34ο λεπτό με κεφαλιά έπειτα από υπέροχη σέντρα του Μαρίν από θέση δεξιού χαφ.

7/3, ΑΕΚ - ΑΕΛ Novibet 1-0: Μπορεί το όνομα του Μαρίν να μην καταγράφηκε στη στατιστική, όμως έχει «εμπλοκή» στη φάση. Από δική του σέντρα ο Βάργκα πήρε (ακόμα μία) κεφαλιά και ο Μουκουντί μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα.

12/3, Τσέλιε - ΑΕΚ 0-4: Το πρώτο γκολ προήλθε από δική του ασίστ στον Βάργκα με εκτέλεση κόρνερ και το τέταρτο παρόλο που δεν καταγράφεται η συμμετοχή του στη στατιστική προέρχεται από εξαιρετική εκτέλεση φάουλ που σταμάτησε στο δοκάρι, όμως στη συνέχεια ο Μουκουντί πέτυχε ένα από τα πιο εύκολα γκολ της καριέρας του.

Οι στατικές φάσεις του Μαρίν με τη φανέλα της ΑΕΚ