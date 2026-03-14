Οι ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των σημερινών (14/3) αγώνων της Superleague.

Η 25η και προ-τελευταία αγωνιστική της Stoiximan Superleague αρχίζει σήμερα (14/3) με το μενού να περιλαμβάνει τρεις ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις, τόσο για την κορυφή όσο και για την «ουρά» της βαθμολογίας.

Στις 17:00 (Cosmote Sport 1) λοιπόν ο πρωταθλητής Ολυμπιακός φιλοξενείται στο Ηράκλειο από τον ΟΦΗ και θέλει φυσικά το διπλό για να ανέβει έστω και προσωρινά στην πρώτη θέση και να βάλει πίεση σε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ.

Λίγο αργότερα (19:30, Novasports Prime) στις Σέρρες, ο Πανσερραϊκός περιμένει τον Άρη, σε ένα παιχνίδι όπου η ισοπαλία μάλλον δεν κάνει σε... κανέναν. Τέλος, στις 20:00 (Cosmote Sport 2) υπάρχει στη Λάρισα ο «τελικός παραμονής» μεταξύ ΑΕΛ Novibet και Αστέρα Τρίπολης.

