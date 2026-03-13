Η αποστολή του Αστέρα Τρίπολης για το κομβικό παιχνίδι της 25ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League με την ΑΕΛ Novibet στη Λάρισα (14/3, 20:00).

Ο Αστέρας AKTOR ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το... do or die παιχνίδι με την ΑΕΛ Novibet στη Λάρισα. Οι Αρκάδες έχουν μπροστά τους τελικό δίχως «αύριο», καθώς παίζουν με την άμεση ανταγωνίστρια στη μάχη της παραμονής, η οποία είναι στο +5, δύο αγωνιστικές πριν τη σέντρα των Play Out.

Ο Γιώργος Αντωνόπουλος δεν μπορεί να υπολογίζει στον τραυματία Χούλιαν Τσίκο και στον τιμωρημένο λόγω της αποβολής του κόντρα στον Πανσερραϊκό, Γεβγένι Γιαμπλόνσκι, ενώ διαθέσιμος δεν είναι ούτε ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο οποίος ταλαιπωρείται από ίωση.

Με την πρώτη ομάδα B' βρίσκεται για πρώτη φορά ο πρώτος σκόρερ του Αστέρα Β' AKTOR, Δημήτρης Γραμμένος. Πρόκειται για 22χρονο δεξιοπόδαρο εξτρέμ, ο οποίος μετράει 8 γκολ και 1 ασίστ σε 21 εμφανίσεις στη Super League 2. Από εκεί και πέρα, στην αποστολή βρίσκονται ξανά οι νεαροί Λάσκαρης (στόπερ) - Αλμύρας (χαφ), όπως και οι τερματοφύαλακες Χατζηεμμανουήλ και Κακαδιάρης.

Φυσικά στη Λάρισα δεν ταξίδεψαν οι εκτός πλάνων Μεντιέτα και Γκιοακίνι, ενώ όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ ο Παναγιώτης Τσιντώτας αποτελεί ήδη παρελθόν.

Η αποστολή του Αστέρα AKTOR

Κακαδιάρης, Χατζηεμμανουήλ, Ιβάνοφ, Σίπτσιτς, Σιλά, Τριανταφυλλόπουλος, Άλχο, Πομόνης, Δεληγιαννίδης, Λάσκαρης, Τζανδάρης, Έντερ, Μούμο, Αλμύρας, Αλάγκμπε, Μπαρτόλο, Εμμανουηλίδης, Καλτσάς, Οκό, Κετού, Μακέντα, Μίτροβιτς, Γραμμένος