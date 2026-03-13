Πανέτοιμη για τον... τελικό με τον Αστέρα Τρίπολης η ΑΕΛ Novibet, με τον Σάββα Παντελίδη να μην έχει στην διάθεσή του τον Σίστο.

Το μεγαλύτερο παιχνίδι της χρονιάς δίνει το Σάββατο στο AEL FC Novibet Arena η ΑΕΛ. Οι «βυσσινί» υποδέχονται τον Αστέρα Τρίπολης στις 20:00 και με νίκη ουσιαστικά κάνουν τεράστιο άλμα σωτηρίας. Η ομάδα του Σάββα Παντελίδη είναι στην 12η θέση με 21 βαθμούς, ενώ οι Αρκάδες είναι στην 13η με 16.

Αν οι Θεσσαλοί κερδίσουν η διαφορά ανεβαίνει στους 8 και έτσι στα Play Out το προβάδισμα για την ΑΕΛ Novibet θα είναι τεράστιο. Το πόσο σημαντικό είναι το παιχνίδι το ξέρει φυσικά και ο κόσμος και αναμένεται να προσέλθει μαζικά στο γήπεδο, βοηθώντας και αυτός όπως έχει κάνει σε όλα τα παιχνίδια, για να μπορέσει η ομάδα να πάρει τη νίκη που σε μεγάλο βαθμό είναι και μια κατηγορία.

Οι «βυσσινί» ολοκλήρωσαν σήμερα Παρασκευή την προετοιμασία τους και στην συνέχεια ο Σάββας Παντελίδης έκανε γνωστή την αποστολή. Από αυτή θα απουσιάσει ο Πιόνε Σίστο και ουσιαστικά είναι και η μοναδική απουσία, καθώς μπορεί να συμπεριλήφθηκε και ο Ζουλιέν Νγκόι, αλλά δεν θεωρείται βασικός.

Αναλυτικά η σχετική αναφορά στην επίσημη ιστοσελίδα της ΑΕΛ Novibet έχει ως εξής: «Ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (13/03) η προετοιμασία της ΑΕΛ Novibet για τον αγώνα με αντίπαλο τον Αστέρα Aktor στο ΑΕL FC Arena για την 25η αγωνιστική της Stoiximan Super League (14/03,20:00).

Οι 23 παίκτες που επέλεξε ο κ. Σάββας Παντελίδης είναι οι: Αναγνωστόπουλος, Μελίσσας, Μασόν, Αποστολάκης, Ρόσιτς, Φερίγκρα, Ηλιάδης, Μπατουμπινσικά, Παντελάκης, Όλαφσον, Κοσονού, Σουρλής, Ατανάσοφ, Ναόρ, Πέρεζ, Χατζηστραβός, Σαγάλ, Τούπτα, Μούργος, Πασάς, Γκαράτε, Κακουτά, Δημηνίκος».