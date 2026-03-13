Έξι ποδοσφαιριστές δεν βρίσκονται στο πλάνο του Μιχάλη Γρηγορίου για τον αγώνα (14/3, 19:30) με τον Πανσερραϊκό κι αυτό περιορίζει τις επιλογές του για την 11αδα.

Στην πραγματικότητα αυτή βγαίνει δια της ατόπου απαγωγής. Στη λίστα των τραυματιών βρίσκονται οι Καντεβέρε, Γένσεν, Γαλανόπουλος, Σούντμπεργκ, Μισεουί. Ο Τάσος Δώνης ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα προπόνησης στη διάρκεια της εβδομάδας καθώς ο Μπενχαμίν Γκαρέ θα εκτίσει την ποινή της μίας αγωνιστικής που του επιβλήθηκε λόγω της αποβολής του στο πρόσφατο παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Κι αυτές οι απουσίες περιορίζουν τις επιλογές σε όλες τις γραμμές.

Η επιστροφή του Λορέν Μορόν στην κορυφή της επίθεσης είναι δεδομένη κι αυτό το πλάνο δοκιμάστηκε στη διάρκεια της προετοιμασίας. Αμφιβολίες υπάρχουν για τα επιθετικά άκρα αλλά και για τον ποδοσφαιριστή ο οποίος θα αγωνιστεί μπροστά από τους Χόνγκλα, Ράτσιτς. Ο Μιχάλης Γρηγορίου δοκίμασε στο «10» τόσο τον Κριστιάν Κουαμέ όσο και τον Ότμαν Μπουσαΐντ καθώς σκέφτεται σοβαρά να μη δώσει φανέλα βασικού στον Κάρλες Πέρεθ. Μαζί με τον Βραζιλιάνο Ντούντου, είναι οι τέσσερις υποψήφιοι για τρεις βασικές θέσεις καθώς ο Γιάννης Γιαννιώτας, φαίνεται ότι, θα διατηρήσει τον ρόλο του παίκτη που έρχεται από τον πάγκο.

Πηγαίνοντας στην αμυντική γραμμή, Φαμπιάνο και Ροζ θα συνυπάρξουν στο κέντρο της άμυνας καθώς ο Χαμζά Μεντίλ θα παραμείνει στην αριστερή πλευρά ενώ στην αντίστοιχη δεξιά θα χρησιμοποιηθεί ο Άλβαρο Τεχέρο εάν κι εφόσον εκτιμηθεί ότι ο Νοά Φαντιγκά δεν είναι έτοιμος για να ξεκινήσει παιχνίδι.