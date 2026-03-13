Χωρίς τον Κοντούρη ο Παναθηναϊκός κόντρα στον Αστέρα AKTOR

Παναθηναϊκός: Χωρίς τον Κοντούρη κόντρα στον Αστέρα AKTOR
Την επομένη της μεγάλης νίκης επί της Μπέτις με 1-0 στο ΟΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός έχει στρέψει το βλέμμα του στην εν Ελλάδι υποχρεώσεις του. Οι «πράσινοι» έχουν ακόμη δύο παιχνίδια μέχρι το φινάλε της κανονικής περιόδου, έναν με τον Παναιτωλικό στη Λεωφόρο την Κυριακή (15/03-21:00) κι ένα με τον Αστέρα AKTOR μία εβδομάδα μετά εκτός έδρας.
Η Τρίπολη αποτελεί πάντα μία έδρα που προκαλεί προβλήματα στους μεγάλους και οι «πράσινοι» δεν περιμένουν κάτι διαφορετικό και σ' αυτό το παιχνίδι, ειδικά τώρα που οι Αρκάδες δίνουν μάχη για την αποφυγή του υποβιβασμού τους και κάθε βαθμός αποτελεί... χρυσάφι.
Σ' αυτό το ματς το «τριφύλλι» θα έχει μία επιπλέον απουσία, αφού ο Ράφα Μπενίτεθ αποφάσισε να δηλώσει εκεί τον Σωτήρη Κοντούρη για να εκτίσει την ποινή καρτών που του επιβλήθηκε, μετά από κείνη που αντίκρισε στον αγώνα με τον Λεβαδειακό κι έφτασε τις τρεις.
Η ειδοποιός διαφορά είναι πως ο Ισπανός τεχνικός μπορούσε να διαλέξει μόνο στα δύο αυτά ματς που μένουν και όχι σε τέσσερα, όπως συνηθίζεται, αφού δεν είναι δυνατό να εκτιθούν στα Play Offs ποινές από κίτρινες κάρτες που προέρχονται από την κανονική διάρκεια, εκτός αν μιλάμε για την τελευταία αγωνιστική.
