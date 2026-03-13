Ο Ελ Καμπί έκλεισε νέο συμβόλαιο στον Ολυμπιακό, είναι παίκτης - Θρύλος και η ευχή πλέον είναι να κλείσει και την καριέρα του εδώ. Γράφει ο Δημήτρης Τομαράς.

Πρώτα απ' όλα θα γράψουμε το εξής: μέγας είσαι Ελ Αραμπί και θαυμαστά τα έργα σου. Χωρίς τον Γιουσέφ Ελ Αραμπί δεν θα είχαμε Ελ Καμπί στον Ολυμπιακό. Ή για να είμαστε ακριβοδίκαιοι δεν θα είχε πειστεί έτσι απλά και εύκολα να έρθει στα μέρη μας ο Αγιούμπ. Ο μαθητής Αγιούμπ που ξεπέρασε τον δάσκαλο (Γιουσέφ), έσπασε όλα τα κοντέρ, έγινε Νο1 σκόρερ των Πειραιωτών στην Ευρώπη και δικαιότατα και πανάξια πήρε όλα αυτά τα ιδιαίτερα μεγάλα συμβόλαια στον Ολυμπιακό.

Ο Ελ Καμπί που έκλεισε ένα ακόμα συμβόλαιο (2 ετών) στον Ολυμπιακό δημιουργώντας την προοπτική του να κλείσει εδώ την καριέρα του, κάτι που θα τον ήθελαν άπαντες, τουλάχιστον όσοι σχετίζονται με τον πειραϊκό σύλλογο. Εάν ρίξουμε ξανά μία ματιά στα όσα είπε και ενώ φωτογραφήθηκε μαζί με τον ισχυρό άνδρα του Ολυμπιακού, Βαγγέλη Μαρινάκη, είναι πια κάτι ιδιαίτερα πιθανό. Ο Ελ Καμπί που δεν έγινε Legend για τον Ολυμπιακό μόνο και μόνο για το ιστορικό και... χρυσό του γκολ στον τελικό του Conference.

Έγινε παίκτης - Θρύλος για τις επιδόσεις του, για το πνεύμα νικητή, για την μαχητικότητά του και όλα όσα προσέφερε. Ένας παίκτης - Θρύλος πλάι στον φίλο του και συμπατριώτη του, Ελ Αραμπί - επίσης ποδοσφαιριστή Legend για αυτήν την ομάδα.

Ο Αγιούμπ δεν ήταν ποτέ Ζιοβάνι και αυτό τον κάνει ακόμα πιο σπουδαίο

Εάν ρωτήσεις τους φίλους του Ολυμπιακού για το ποιός ήταν ή και εξακολουθεί να είναι ο αγαπημένος τους ξένος στην ιστορία του συλλόγου θα σου πουν δίχως περιστροφές ο Ζιοβάνι. Οι περισσότεροι τουλάχιστον γιατί εάν βρεις παλαιότερους ίσως πάρεις άλλες απαντήσεις. Ασχέτως αυτού ο Βραζιλιάνος ήταν όντως το κάτι άλλο. Ένας παιχταράς από τους λίγους αλλά εάν δούμε πίσω το background του ήταν ένα τεράστιο όνομα πριν πιάσει Λιμάνι και παίζοντας φυσικά στην Μπαρτσελόνα.

Ο Αγιούμπ δεν ήταν ποτέ του πριν έρθει στον Ολυμπιακό ένας αντίστοιχος Ζιοβάνι. Δεν έπαιξε στην Μπαρτσελόνα ή την Ρεάλ. Δεν έγινε τεράστιο πρωτοσέλιδο. Δεν βγήκε ποτέ τόσο δυνατά μπροστά στα φώτα της δημοσιότητας. Όλα αυτά άρχισαν να γίνονται στην εποχή του Ολυμπιακού. Και αυτό το γεγονός τον κάνει ακόμα πιο σπουδαίο.

Ο Ελ Καμπί των 78 γκολ σε 126 αγώνες στους Πειραιώτες δεν αγωνίστηκε ποτέ σε πολύ μεγάλη ή έστω μεγάλη ομάδα πριν τον Ολυμπιακό. Το γεγονός ότι στην πρώτη μεγάλη ομάδα που έπαιξε - τον Ολυμπιακό - έλαμψε έτσι μας κάνει να αναρωτιόμαστε: τι θα συνέβαινε εάν αυτό το παιδί είχε βρεθεί σε Γαλλία ή Ισπανία;

Ο Ελ Καμπί που πρωτοέπιασε Λιμάνι το 2023 άλλαξε την ιστορία του Ολυμπιακού. Εκτός των άλλων μαζί με αυτό άλλαξε και την δική του ιστορία. Ευρωπαϊκό, νταμπλ στα 100 χρόνια του συλλόγου και τόσα και τόσα ρεκόρ. Και έχει βέβαια χρόνο να κάνει και άλλα.

Η απόλυτη αγωνιστική μηχανή στα χέρια κάθε προπονητή

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ λατρεύει τον Ελ Καμπί. Τον λάτρευε αγωνιστικά σχεδόν από την πρώτη του ημέρα. Και για τα γκολ του αλλά κυρίως γιατί είναι ο απόλυτος παίκτης του προπονητή: μαρκάρει, τρέχει, πιέζει, κλέβει, γυρίζει πίσω στην άμυνα, παίζει και εξτρέμ εάν χρειαστεί και γενικά θα κάνει τα πάντα για το πλάνο του προπονητή του και για την κατάκτηση της νίκης. Αρκεί να δώσετε καμία φορά έμφαση σε όλα όσα κάνει ο Αγιούμπ χωρίς την μπάλα.

Ένα ταπεινό παιδί που αγάπησε τον Ολυμπιακό και αγαπήθηκε πολύ εδώ. Και βέβαια ξεκάθαρα ένας από τους κορυφαίους στράικερ όλων των εποχών στα ελληνικά γήπεδα και ένας από τους τοπ επιθετικούς στην ιστορία του Ολυμπιακού. Ε δεν νομίζω να θέλει κανείς και άλλα εκτός από τα επόμενά του γκολ.