Όπως αναμενόταν, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του Αγιούμπ Ελ Καμπί, με video του Μαροκινού στα Social Media μαζί με τον Βαγγέλη Μαρινάκη.

Λίγο μετά το... teaser έχουμε και την επισημοποίηση της ανανέωσης του συμβολαίου του Αγιούμπ Ελ Καμπί με τον Ολυμπιακό. Οι Πειραιώτες ανακοίνωσαν την επέκταση της συνεργασίας των δυο πλευρών με video του Μαροκινού με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, στο μουσείο των Ερυθρόλευκων στο οποίο οι δυο άνδρες έδωσαν τα χέρια.

Ο Μαροκινός killer έχει πανηγυρίσει υπό τις οδηγίες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ το νταμπλ της περασμένης σεζόν και φυσικά το Conference League του 2024, χάρη στο ιστορικό «χρυσό» γκολ που πέτυχε στον τελικό με την Φιορεντίνα. Σε 2,5 σεζόν στο Φάληρο μετράει 78 γκολ σε 126 συμμετοχές.

H ανάρτηση του Ολυμπιακού

«Ο Πρόεδρος του Ολυμπιακού κ. Βαγγέλης Μαρινάκης και ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί επισφράγισαν την ανανέωση της συνεργασίας του παίκτη με την ομάδα μας. Μαζί κατακτήσαμε κορυφές και μαζί συνεχίζουμε για ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες και θριάμβους!».

Ελ Καμπί: «Δεύτερη οικογένεια μου ο Ολυμπιακός»

Για την ανανέωση του ο Μαροκινός ανέφερε: «Είμαι πολύ χαρούμενος για την ανανέωσή μου με τον Ολυμπιακό, μια ομάδα που δεν χρειάζεται συστάσεις. Ήρθα χαρούμενος και εύχομαι να δώσω και άλλα, όπως έδωσα και στις προηγούμενος σεζόν. Εύχομαι να διανύσουμε αυτή τη διαδρομή μαζί και να κατακτήσουμε όλους τους δυνατούς τίτλους.

Αχ, αυτή η φανέλα του Ολυμπιακού... Ένιωσα αμέσως την αξία της. Πλέον νιώθω τον εαυτό μου μέλος αυτής της οικογένειας. Είναι η δεύτερη οικογένειά μου.

Θέλω να ευχαριστήσω τους φιλάθλους που με υποστηρίζουν και τιμούν την προσπάθεια μου στο γήπεδο. Είναι κάτι που μου δίνει δύναμη στο να είμαι συνεχώς ενεργός και να σκοράρω. Αυτό το γήπεδο είναι πολύ σημαντικό για μένα».

Aπό την πλευρά του ο Βαγγέλης Μαρινάκης του εύχθηκε: «Να είσαι δυνατός, υγιής και πολλά γκολ»