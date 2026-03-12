Ο Ολυμπιακός προανήγγειλε στα Social Media την ανανέωση του συμβολαίου του Αγιούμπ Ελ Καμπί με μια φωτογραφία του με το λεπτό του γκολ στον τελικό του Conference League.

Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί ανανέωσε το συμβόλαιο του με τον Ολυμπιακό και πλέον αναμένει μόνο η ανακοίνωση. Οι Πειραιώτες προανήγγειλαν την παραμονή του Μαροκινού killer με μια... ξεχωριστή φωτογραφία.

Σε αυτή ο 32χρονος φορ ποζάρει μπροστά από την «ερυθρόλευκη» τροπαιοθήκη και πάνω του αναγράφεται το... ιστορικής σημασίας «115:16». Φυσικά, πρόκειται για τον χρόνο που έδειχνε το ρολόι την ώρα που ο Ελ Καμπί έβαλε το «χρυσό» γκολ στον τελικό του Conference League κόντρα στην Φιορεντίνα.

Ο Μαροκινός εκτός από την κατάκτηση του ευρωπαϊκού τροπαίου έχει πανηγυρίσει υπό τις οδηγίες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ το νταμπλ της περασμένης σεζόν, ενώ μέχρι τώρα μετράει 78 γκολ σε 126 συμμετοχές με τα ερυθρόλευκα.

Στην τρίτη του σεζόν στον Πειραιά μετράει 18 γκολ σε 32 εμφανίσεις, εκ των οποίων τα 15 στη Super League, όντας μέχρι στιγμής στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ.