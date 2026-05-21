Στην επιβολή δεύτερου ban μεταγραφών στην ΠΑΕ Άρης προχώρησε η FIFA το οποίο αφορά οικονομική εκκρεμότητα σε γραφείο εκπροσώπησης παικτών.

Η πρώτη ποινή απαγόρευσης μεταγραφών επιβλήθηκε στην ΠΑΕ Άρης στις 21 Μαρτίου και αφορά την οφειλή της σε ατζέντη ποδοσφαιριστή. Σήμερα (21/5) επιβλήθηκε και δεύτερο ban στην ΠΑΕ Άρης το οποίο αφορά την οφειλή γραφείο εκπροσώπησης παικτών. Προφανώς η ΠΑΕ Άρης είναι υποχρεωμένη να προχωρήσει στην καταβολή των χρημάτων ή στον διακανονισμό της οφειλής για να ανακτήσει το δικαίωμα μεταγραφών.