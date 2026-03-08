Αστέρας Τρίπολης - Πανσερραϊκός: Τα highlights του ματς (vid)
Ο Πανσερραϊκός πανηγύρισε το πρώτο του «διπλό» στην τρέχουσα σεζόν, καθώς επικράτησε του Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη με 1-0 και πήρε ψυχολογική «ένεση» για τη συνέχεια, ενώ παράλληλα... βύθισε τους Αρκάδες σε μεγαλύτερη κρίση.
Η φάση του ματς έγινε στο 28ο λεπτό, όταν άλλαξαν οι αριθμητικές ισορροπίες. Ο Γιαμπλόνσκι «κρέμασε» την ομάδα του, καθώς αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα για άτσαλο μαρκάρισμα στον αστράγαλο του Κάλινιν.
Τα Λιοντάρια προηγήθηκαν στο 45+2', στην τελευταία φάση του πρώτου μέρους. Ο Ιβάν με ντρίμπλα... ξάπλωσε τον Τριανταφυλλόπουλο, έκανε το 1-2 με τον Τσαούση και με άπιαστο σουτ έστειλε την μπάλα στο παραθυράκι της εστίας του Χατζηεμμανουήλ για το 0-1.
O Πανσερραϊκός είχε την ευκαιρία του να τελείωσει το ματς από το 54ο λεπτό. Από εκτέλεση κόρνερ του Ριέρα ο Ιβάν πήρε την κεφαλιά και η μπάλα σταμάτησε στη ρίζα του δοκαριού τους Χατζηεμμανουήλ.
Παρά το αριθμητικό τους μειονέκτημα οι Αρκάδες το «πάλεψαν» για την ισοφάριση, δίχως όμως αποτέλεσμα...
